Andrea Sanna | 22 Gennaio 2023

Amici 22

L’esibizione di Piccolo G ad Amici 22

Il Capodanno-gate di Amici 22 e le varie teorie che ne sono balzate fuori (mai confermate dal programma ci teniamo a ribadirlo), continuano a far discutere sui social. Una su tutte quella della “noce moscata”.

Stando alle supposizioni di alcuni utenti, ma si tratta di voci pressoché infondate, si parla di una mistura amatoriale che alcuni allievi di Amici 22, secondo il web, avrebbero utilizzato per dare una svolta alla serata del 31 dicembre. Questa è una una delle tante spiegazioni (precisiamo infondate) che il web si è voluto dare e che leggiamo qua e là tra gli utenti. Non vi è infatti alcuna fonte ufficiale che supporta tali indiscrezioni, ma sono arrivate smentite familiari e non solo.

Intanto Amici 22 dopo le varie punizioni agli allievi coinvolti nel provvedimento disciplinare, va avanti tra sfide e prove di vario genere. Nella domenica odierna Piccolo G si è esibito sulle note di Fuori dal tunnel di Caparezza e, secondo gli utenti, avrebbe citato nelle barre scritte il famoso Capodanno-gate:

“Non vado a festine o festoni

Pieni di ragazzoni che compiono le peggio azioni

Con le peggior canzoni, le peggio tradizioni

Fanno grandi bicchieri e dopo grandi contrazio”

piccolo g – fuori dal tunnel #amici22 pic.twitter.com/EWfqrifTQt — archivio amici 22 (@amiciarchive) January 22, 2023

Particolare che in tanti hanno notato, è che alla parola “contrazioni”, Piccolo G di Amici 22 si è piegato, quasi come se avesse un improvviso mal di pancia. Reazione, che, secondo quanto emerso, sarebbe uno degli effetti collaterali della noce moscata.

Tra una supposizione e un’altra, Piccolo G con questa performance ha dato da pensare al pubblico di Amici 22 che avanza diverse ipotesi, come sempre. C’è chi sostiene, infatti sia una chiara stoccata ad alcuni compagni coinvolti nella vicenda. Potrebbe trattarsi anche solo di un caso e il cantante, magari, parlava in generale senza alcun tipo di riferimento.