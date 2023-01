NEWS

Andrea Sanna | 12 Gennaio 2023

La smentita della sorella di NDG di Amici 22

Le anticipazioni di Amici 22 gentilmente pubblicate da SuperGuida TV e Amici News informano che è stato preso un serio provvedimento disciplinare nei confronti di alcuni allievi. Come avrebbe spiegato Maria De Filippi si tratterebbe di un fatto piuttosto delicato, di cui la produzione non vuole parlarne. Non verranno mostrati infatti né video né tantomeno immagini.

Tutto pare essersi verificato durante la notte di Capodanno. Come potete leggere dagli spoiler emersi (QUI i dettagli) qualcuno ha rischiato il posto e, tra loro, spunta anche il nome di NDG. Il cantante di Amici 22 si sarebbe pentito subito dopo l’accaduto, tanto da voler persino lasciare il programma. Ma alla fine si è preso le sue responsabilità e per tale ragione l’abbiamo visto poi in puntata.

Intanto sul web sono emerse varie teorie. Secondo alcuni utenti, ma al momento si tratta di voci infondate, si parla di una mistura amatoriale realizzata con la noce moscata che gli allievi di Amici 22 avrebbero utilizzato per accendere una serata di divertimenti più esagerati del solito. Insomma una delle tante spiegazioni senza fondamento che il web si è voluto dare e che al momento leggiamo da alcuni utenti. Non vi è infatti alcuna fonte ufficiale che supporta tali rumor.

Una prima categorica smentita di queste voci si ha dalla sorella di uno dei ragazzi della scuola di Amici 22. Parliamo della sorella di NDG, la quale ha deciso di intervenire in difesa di suo fratello in primis. Diversi profili infatti hanno tirato in ballo il ragazzo, spiegando che sarebbe stato uno degli artefici di tutto insieme a Wax.

Come dicevamo, però, la sorella del cantante di Amici 22 ha spiegato che in realtà si tratta semplicemente di cose totalmente inventate dagli utenti: “Che il genio si faccia avanti e abbia il coraggio di esprimere le sue bugie mettendoci la faccia”. E ancora in un altro tweet: “Ragazzi ma di cosa parlate se non sapete con certezza le cose! Attenzione a sparare sentenze senza cognizione”. In un commento tra i tanti ha scritto: “Riprendetevi , le inesattezze che state facendo uscire fuori sono spaventose”.

Il fatto sarà affrontato, come dicevamo, durante la puntata di Amici 22. In ogni caso Novella2000.it si mette a disposizione per ulteriori chiarimenti o rettifiche.