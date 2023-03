NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2023

GF Vip 7

La discussione tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

Nel pomeriggio di oggi al GF Vip 7 si è registrata una discussione tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Ma per capire da dove nasce tutto, si deve partire dal principio. I vipponi sono radunati in giardino, quando Antonella si è ritrovata a scambiarsi dei pareri con Edoardo Tavassi. La vippona ha provato a spiegarsi con il coinquilino, sostenendo come abbia frainteso alcuni suoi atteggiamenti e frasi.

A cercare di mettere pace tra le parti Milena Miconi, che ha provato a far capire a Edoardo Tavassi il punto di vista di Antonella Fiordelisi. Secondo la percezione avuta dalla Miconi, Antonella quando sostiene di meritare la finale rispetto ad altri lì dentro, si tratta di un discorso più che altro verso se stessa (e non per forza rivolto a Micol Incorvaia). Il tutto derivato dallo scontro con Orietta Berti in puntata.

C’è una prima parte che ho perso,ma Antonella dice anche:”tu pensi veramente che io sono stata male per Micol che è andate in finale?Non capite niente di me”#donnalisi #fiorde #drojette pic.twitter.com/okc8KyZxgR — Patrizia Verardi (@PatriziaVerardi) March 18, 2023

A mettersi in mezzo al discorso, poco dopo, è stata Oriana Marzoli, che ha fatto notare ad Antonella Fiordelisi un altro aspetto: “Non è giusto che tu dica che l’unica vera coppia che si ama davvero è la nostra”. L’ex schermitrice si è sentita in dovere di far notare che sarebbe il caso parlarne subito, non agganciarsi ad altri discorsi, che in quel momento non c’entravano nulla.

Così Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno iniziato a battibeccare e Milena Miconi, ancora una volta, ha provato a mettere pace con scarsissimi risultati. Sebbene si sia trattato di una discussione come altre, a regia ha censurato il tutto, mettendo la musica. Nonostante ciò però si sentivano le due battibeccare. Poco dopo è anche sparito l’audio…

Attacco di gruppo,

Antonella che parla del suo malessere,

Censura e piscina.

Ecco perché deve uscire!!!

Basta!!La stanno demolendo!!#donnalisi #fiorde #drojette #gfvip

Antonella deve uscire da questo circo🎪Votate Milena!! @Anto_Fiordelisi pic.twitter.com/OAOMlL9oGc — Patrizia Verardi (@PatriziaVerardi) March 18, 2023

A infastidire Oriana Marzoli è stata poi una frase che Antonella Fiordelisi le avrebbe detto: “Pensa a Daniele”. Parole che le avrebbero fatto male, data la recente squalifica di Dal Moro. Secondo lei avrebbe dovuto avere più tatto e riconoscenza, specie dopo quanto accaduto giorni fa.

Oriana Marzoli fa riferimento all’espulsione di Edoardo Donnamaria, che ha gettato nello sconforto Antonella Fiordelisi. La venezuelana ha fatto notare che lei non avrebbe mai pronunciato frasi di quel tipo. Il discorso è stato ripreso dopo la lunga censura, mentre Oriana si trovava a parlare con Alberto e Tavassi.

A essersi sentita attaccata da Antonella Fiordelisi, in tutto ciò, anche Micol Incorvaia che si è sfogata con Edoardo Tavassi. Dall’altra la Fiordelisi, dopo il battibecco con Oriana Marzoli e le incomprensioni con gli Incorvassi, ha avuto modo di dire la sua con l’amica Nikita Pelizon, che ha provato a tranquillizzarla e farla ragionare.