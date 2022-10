Chi è Andre di Amici 22? Età, vero nome e Instagram

Cosa sappiamo a proposito di Andre, Andrea Mandelli, studente di Amici 22? Ecco alcune info come età, vita privata, carriera e profilo Instagram.

Chi è Andre

Nome e Cognome: Andrea Mandelli (conosciuto come Andre)

Data di nascita: 1999

Luogo di Nascita: Calco (Lecco)

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: aspirante cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non sembra averne

Profilo Instagram: @andre__officialsinger

Andre età, altezza e biografia

Scopriamo insieme chi è Andre, uno degli studenti di Amici 22? Andrea Mandelli, questo il nome completo, nasce a Calco in provincia di Lecco nel 1999. Non abbiamo a disposizione una data di nascita precisa.

Possiamo, di conseguenza, presumere che la sua età sia di 23 anni circa. Nessuna notizia, invece, in merito al peso o all’altezza.

Non sappiamo nulla del suo percorso di studi e nemmeno dei genitori. Se ha fratelli o sorelle non è dato saperlo, ad oggi.

Ma andiamo subito a saperne di più sulla vita privata del concorrente di Amici 2022…

La vita privata: Andre di Amici è fidanzato?

Della vita privata di Andre di Amici 22, sotto il punto di vista famigliare e sentimentale, non sappiamo niente. Non abbiamo idea se sia fidanzato oppure no. Dobbiamo pensare, per adesso, che sia single.

Forse quando raggiungerà un po’ più di notorietà informerà i suoi follower. Continuate, nel frattempo, a seguirci.

Dove seguire Andre di Amici 22: Instagram e social

Dove seguire Andre durante la sua permanenza ad Amici 22? Non lo troviamo su Twitter. Appare, però su TikTok con alcuni video in cui canta.

Andrea Mandelli possiede anche una pagina Facebook creata nel settembre del 2022. Su Instagram, infine, non ha molti follower e ha poche foto.

Carriera

La carriera di Andre, allievo di Amici 22, dovrebbe essere iniziata da qualche anno. Probabilmente la passione per la musica l’ha sviluppata già in tenera età.

Nella sua vita ha studiato il metodo del Vocal Classes con Luca Jurman e ha vinto diversi premi. Uno di questi, come citato anche da Il Giorno è conseguente al trionfo al Tour Music Fest nel 2019. Qui ha portato il brano “I know where I’ve been“. Lui stesso ha affermato:

“Nonostante la paura della ribalta, l’emozione e la competizione, mi solo lasciato trasportare solo dal testo e dalla musica del brano, che dice molto di me e della mia storia.

Non riesco ancora a crederci, davvero, non me lo sarei mai immaginato. Già non mi aspettavo di arrivare primo nella mia categoria degli interpreti, ma quando hanno annunciato che avevo vinto il primo posto assoluto ho creduto di sognare“, ha rivelato Andrea Mandelli.

Andre ad Amici 22

La strada di Andre ad Amici 2022 comincia domenica 18 settembre a partire dalle ore 14:00 circa solo su Canale 5. Le repliche poi potranno essere riviste su Mediaset Infinity o WittyTV, in maniera totalmente gratuita.

Al momento sappiamo che la professoressa che gli ha dato un banco nella scuola è stata Arisa. Ad oggi, purtroppo, il cantante non ha ancora rilasciato nessun dichiarazione in merito.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Passiamo, ora, alla classe completa…

Gli allievi di Amici 22

Vediamo, adesso, tutti gli allievi della scuola di Amici 22 oltre ad Andre:

Aaron

Andre (Andrea Mandelli) – ELIMINATO

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Asia Bigolin – ELIMINATA

Claudia Bentrovato

Gianmarco Petrelli

Ludovica Grimaldi

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Maria De Filippi sarà la conduttrice. Parlando dei professori, invece, quelli di ballo saranno Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Dalla parte del canto, poi, vedremo Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Arisa.

Il percorso di Andre ad Amici 22

Il percorso di Andre ad Amici 22 comincia domenica 18 settembre 2022. A sceglierlo per entrare dentro il talent è stata Arisa. Vedremo se riuscirà ad arrivare fino alla fase del Serale del programma.

In casetta ha raccontato la sua triste infanzia e si sta facendo conoscere per la sua musica.

Purtroppo durante la puntata del 30 ottobre, Andre viene dal programma.

