Andrea Sanna | 12 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le stoccate di Luca Onestini

Ieri sera al Grande Fratello Vip i concorrenti hanno intrattenuto il pubblico con il GF Game Night. Come emerso in uno degli spazi dedicati Luca Onestini si e ritrovato in confessionale con Attilio Romita. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pensato bene di scrivere durante il pomeriggio delle frasi e canticchiarci poi sopra, con una base scelta dagli autori. Stesso discorso vale anche per il giornalista, come potete vedere dal video sottostante.

Ad attirare maggiormente l’attenzione, però, è stato quanto fatto non da Attilio Romita, ma dal suo collega di reality. Per tutto il pomeriggio Luca Onestini ha avuto il compito di scrivere una sorta di canzone e ha dovuto esibirsi dunque davanti ai suoi compagni.

Mi sento rappresentata al 100% dalla faccia schifata di Nikita quando parla Tarzan.



LUI È COSÌ OSSESSIONATO 💀#gfvip #GfGameNight #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/q9bMafVlj3 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 11, 2023

Dalle immagini vediamo una Nikita Pelizon un po’ perplessa, parlare con Antonella Fiordelisi che, a sua volta, le ha detto qualcosa. Fin da subito, come vedete sotto, non ha risparmiato stoccate non solo alla Pelizon, ma anche a Antonino Spinalbese, all’opinionista Sonia Bruganelli alla sua ex Soleil Sorge. Di seguito quanto detto da Luca Onestini:

“Cara Nikita, è inutile che ti intrippi. Sei solo una viperetta travestita da hippy. Dicono che con le donne faccio il cretino, ma guardate che sono Luca… mica Antonino! Porto il mio entusiasmo e mi copiate tutti quanti. Ogni giorno per la casa sento urlare mille ‘paaaa’“. E ancora Luca Onestini: “Dagli opinionisti prendo insulti a macchinetta, niente Bruganelli… voglio solamente Orietta. Non mi provocate, perché non cado in provocazioni. Però ti dico una cosa. Se mi cerchi, mi trovi”.

Le battute sono proseguite, fino a che non è giunta anche una stoccata di Luca Onestini verso la sua ex fidanzata Soleil Sorge: “Qua non mi parlate, scrivetemi per mail. Sennò zittisco tutti come ho fatto con Soleil”.

Con tutti i menzionati Luca Onestini ha avuto uno scontro e non è escluso che durante la prossima puntata del GF Vip (esattamente come accaduto lunedì), Sonia Bruganelli non possa replicare alle sue parole.