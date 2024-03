Emanuel Lo scrive a Kumo dopo la sua eliminazione da Amici

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Marzo 2024

Amici 23

Sui social Emanuel Lo ha scritto un pensiero a Kumo dopo la sua eliminazione da Amici 23. L’insegnante ha voluto rivolgere un dolce messaggio al suo allievo, fortemente voluto nella scuola.

La dedica di Emanuel Lo a Kumo

L’avventura di Kumo (pupillo di Emanuel Lo) nella scuola di Amici 23 si è conclusa sabato. Con grande sorpresa l’allievo ha lasciato il programma dopo un ballottaggio finale con Lil Jolie. L’uscita di scena del giovane ballerino ha scatenato diverse polemiche tra i fan, che non si sarebbero mai aspettati un epilogo di questo tipo. C’era chi, infatti, lo vedeva tra i papabili finalisti o vincitore del circuito di ballo.

Ma così non sarà, dato che Kumo (all’anagrafe Tiziano Cotro) è stato eliminato. In ogni caso Emanuel Lo è molto soddisfatto del suo allievo. È stato lui a volerlo fortemente nella scuola e spronarlo a migliorare e fare sempre meglio. Per tale ragione gli ha promesso che, si vedranno fuori. Ora non sappiamo se ha in serbo qualche progetto per lui a cui lavorare insieme, ma sicuramente non mancheranno le occasioni.

Queste intanto le dichiarazioni di Emanuel Lo sui social: “Sono felice del tuo percorso all’interno della scuola. So che puoi realizzare il tuo sogno. Credi sempre in te stesso. Ci vediamo fuori. In bocca al lupo”. Poche parole, ma significative quelle scritte dall’insegnante sul suo profilo Instagram dopo l’uscita del suo allievo.

Dalla sua Kumo non ha potuto che condividere queste sue parole e volgere un pensiero al suo prof: “Grazie per la fiducia, coach“.

La storia Instagram di Kumo con le parole di Emanuel Lo

Intanto proprio su Instagram Kumo si è lasciato andare a una lunga e toccante lettera dopo la sua uscita da Amici 23 e, tra le tante cose, ha voluto rivolgere un pensiero proprio al suo insegnante:

“(…) Un ringraziamento speciale va a te Emanuel Lo che hai creduto in me dal primo giorno. Hai creduto nella mia arte e nella persona che sono. Come mi hai sempre detto tu vita danza vanno di pari passo. Un grazie non basta, il mio sogno si realizzerà come hai scritto nel regalo di Natale. Grazie Manu”, ha scritto rivolgendosi al suo prof.

Con queste dolci parole si chiude un capitolo importante della vita di Kumo. Un percorso che conserverà sempre nel cuore e che sarà certamente importante per il suo futuro. In bocca al lupo Tiziano!