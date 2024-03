Ayle eliminato, Maria De Filippi lo saluta con splendide parole

Spettacolo

Il primo eliminato della prima puntata del Serale di Amici 23 è stato Ayle e Maria De Filippi lo ha abbracciato facendogli una commovente dedica.

Le parole di Maria De Filippi per Ayle

Nonostante quella di ieri sia stata la prima puntata del Serale di Amici 23 l’appuntamento è stato stracolmo di avvenimenti. Non solo abbiamo scoperto i primi due eliminati, ma abbiamo assistito anche a momenti divertenti con i guanti di sfida dei professori. Maria De Filippi, nel mentre, è stata vicina a tutti i concorrenti, soprattutto Lil Jolie e Ayle.

Nel primo caso la conduttrice ha notato che, durante il ballottaggio, la cantante stava avendo un attacco di panico e di conseguenza le si è avvicinata per calmarla. Al giovane cantante, invece, ha parlato quando si è scoperto che sarebbe stato lui a dover lasciare la scuola di Canale 5.

Maria De Filippi ha speso delle belle parole per Ayle in un momento così difficile per lui. Questa eliminazione segna la fine definitiva del suo sogno dentro il talent, anche se siamo sicuri che il suo percorso proseguirà anche all’esterno. Fatto sta che la conduttrice lo ha prima abbracciato e poi prendendolo per mano ha esclamato:

“Ci siamo. Volevo dirti che sono felice di averti conosciuto. Sai cosa penso perché te l’ho già detto mille volte. Per me Amici lo hai già vinto perché hai vinto cose molto più grandi e importanti.

Spero sia scesa un po’ la rabbia con cui eri entrato. Non devi essere arrabbiato con la vita, ricordatelo questo”.

Il pubblico ha applaudito e Ayle non è riuscito a dire molte parole perché preso dall’emozione. In seguito, durante l’intervista rilasciata a WittyTV, ha espresso un po’ di rammarico per l’uscita dal Serale. Tuttavia ha anche ammesso di aver imparato molto e che si porterà l’esperienza nel cuore per sempre.