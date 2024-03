NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2024

Amici 23

Poco prima di lasciare la scuola di Amici 23, per Kumo è arrivata un’inaspettata sorpresa. Al ballerino è stata infatti offerta una borsa di studio di un anno.

Sorpresa per Kumo prima di lasciare Amici 23

Sabato sera nel corso della prima puntata del Serale di Amici 23 abbiamo assistito a ben due eliminazioni. A lasciare la scuola sono stati infatti Ayle e Kumo, che in queste ore sono così tornati alla loro vita di sempre. Tuttavia proprio per il ballerino è arrivata una piacevole e inaspettata sorpresa. Nel corso del nuovo daytime andato in onda su Canale 5 oggi pomeriggio sono stati infatti mostrati gli ultimi istanti di Tiziano all’interno della casetta. Poco prima che l’allievo di Emanuel Lo lasciasse il programma però ha ricevuto una bellissima notizia.

LEGGI ANCHE: Gaia riceve un guanto di sfida sulla lap dance dalla Celentano e scoppia in lacrime

Kumo ha infatti ottenuto una borsa di studio della durata di un anno dalla Dance Haus di Milano. A quel punto il ballerino, visibilmente emozionato, ha ringraziato per questa importante opportunità, che senza dubbio è una ripartenza per il giovane artista.

LA BORSA SI STUDIO PER KUMO FINALMENTE I SUOI DIRITTI #amici23 pic.twitter.com/eWBeAwqkrc — 𝐌𝐀𝐍𝐔 (@manuuxhs) March 25, 2024

Poco dopo così Kumo ha salutato tutti i suoi compagni e tra le lacrime ha lasciato la scuola di Amici 23. In queste ore intanto il ballerino ha fatto ritorno sui social e ha pubblicato un lunghissimo post, nel quale ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuto e supportato. Non sono mancati degli elogi speciali a Maria De Filippi, ai suoi compagni d’avventura e a Emanuel Lo. Tiziano ha poi aggiunto: “Sono felice di ciò che è stato, di ciò che è e sopratutto di ciò che sarà. Sono stra curioso di vedere cosa ha in serbo la vita per me. Per ora è stato stupendo”.

Emanuel nel mentre ha a sua volta scritto un messaggio per Kumo, affermando: “Sono felice del tuo percorso all’interno della scuola. So che puoi realizzare il tuo sogno. Credi sempre in te stesso. Ci vediamo fuori. In bocca al lupo”.