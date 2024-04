Isola dei Famosi, arrivano due nuovi naufraghi in Honduras

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In attesa della puntata di questa sera con L’Isola dei Famosi e del responso del televoto, sappiamo che entreranno due nuovi naufraghi!

Isola dei Famosi, arrivano due naufraghi

La puntata di stasera de L’Isola dei Famosi ci riserverà grandi colpi di scena. In particolare facciamo riferimento all’ingresso di due nuovi naufraghi. Al momento non c’è alcuna certezza di chi si tratta e si attende l’ufficialità, ma quel che è certo è che arriveranno dei concorrenti a sconquassare gli animi del gruppo. Almeno stando a quanto rivelato dalle anticipazioni. Per guadagnarsi il posto, però, dovranno affrontare una missione segreta!

Si vocifera, secondo il settimana Oggi, che una delle prossime naufraghe potrebbe essere Silvia Annicchiarico. Questo le permetterebbe così di raggiungere la sua cara amica, Marina Suma (che solo nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi si è infortunata ma oggi tornerà in gioco). Alberto Dandolo tempo fa ha dichiarato che l’attrice e conduttrice radiofonica avrebbe presto raggiunto le bianche spiagge dell’Honduras. Se così fosse stasera potrebbe essere il suo momento.

Chi è l’altro naufrago de L’isola dei Famosi? Ancora non si conosce il nome. Dunque non ci resta che attendere la puntata per scoprire di chi si tratta. In ogni caso del reality show in queste ore si sta parlando abbastanza e gli occhi sono tutti puntati sul caso Francesco Benigno. Inizialmente si parlava di un ritiro volontario da parte del concorrente, ma solo poco dopo mediante un comunicato, abbiamo appreso che l’attore è stato allontanato dal gioco.

Sui suoi social Francesco Benigno ha provato a intervenire per difendersi e dare una versione dei fatti completamente differente. Banijay Italia nella giornata di oggi ha poi annunciato la sua posizione, informando che il naufrago avrebbe tenuto dei “comportamenti contrari al regolamento”.

Stasera quindi non solo scopriremo chi sono i due nuovi naufraghi che faranno il loro ingresso a L’Isola dei Famosi, ma anche cosa è realmente accaduto con Francesco Benigno.