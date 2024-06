NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2024

Amici 23

Scoppia la polemica su Mida, che mette un like social alla sua ex fidanzata, rimosso dopo le critiche del web

Non sfugge ai più un movimento social di Mida. Il cantante infatti ha messo un like alla sua ex fidanzata ma dopo le critiche del web lo rimuove.

Mida al centro della polemica

È un periodo di grande gioia questo per Mida. Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 23 infatti il cantante ha dato il via alla sua carriera, raggiungendo diversi traguardi. Dopo la pubblicazione dell’EP Il sole dentro, il giovane artista è partito per il suo primo tour instore, durante il quale ha incontrato tutti i suoi fan. Pochi giorni fa come se non bastasse l’ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha anche annunciato le date dei suoi concerti, che si terranno il prossimo autunno in alcuni club italiani.

In attesa di questi show, oggi il cantante è anche tornato sulle scene con un nuovo singolo, in collaborazione con Ava e VillaBanks. Ciò nonostante nelle ultime ore non è mancata anche una piccola polemica, che ha coinvolto l’ex allievo di Amici 23. Andiamo a scoprire quello che è accaduto.

Come sappiamo, dopo la fine del talent show, in molti hanno sperato in un ritorno di fiamma tra Mida e Gaia. A oggi tuttavia i due non sono ancora tornati insieme, nonostante pare esserci stato un riavvicinamento. La ballerina infatti è stata spesso avvistata agli instore del cantante e così la speranza dei fan si è riaccesa. Qualche ora fa però, come riporta Blasting News, l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha messo un like alla sua ex fidanzata, Lucrezia. Il gesto non è sfuggito ad alcuni fan e a quel punto sul web è scoppiata la polemica.

Poco dopo, a seguito di alcune feroci critiche, il cantante ha rimosso il mi piace, tuttavia questo non è servito a far calmare gli animi. Diversi utenti hanno anche accusato l’ex volto di Amici di aver preso in giro Gaia, mentre molti altri hanno preso le sue difese. Ma cosa accadrà prossimamente tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.