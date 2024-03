Michele Bravi elogia Martina, ma bacchetta la Pettinelli: “Non screditare gli altri per valorizzare lei”

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Marzo 2024

Amici 23

Ad Amici 23 grandi emozioni ce le ha regalate la cantante Martina. La giovane allieva ha incantato tutti con una strofa a cappella di Imagine! Michele Bravi l’ha elogiata, ma ha bacchettato Anna Pettinelli. Ecco perché…



Che serata ad Amici 23! La seconda puntata del Serale del talent show ha visto altri due eliminati, ma è partita con il botto. Dopo la lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, per il guanto di sfida tra Martina e Mida annullato da parte dei giudici, c’è stato un altro momento interessante poco dopo.

Episodio che vede protagonista ancora una volta Martina. La cantante infatti poco dopo si è esibita contro Nicholas. Mentre il ballerino ha danzato in un pezzo hip hop di un brano di Salmo, non è stata semplice nemmeno per la cantante la sfida da portare a termine, vista la valenza del pezzo scelto.

Stasera ad Amici 23 infatti Martina ha cantato Imagine, brano storico della discografia di John Lennon, pubblicato l’11 ottobre 1971. E l’ha fatto interpretando una strofa a cappella, giusto 15 secondi. Ma quel che è bastato per provocare delle fortissime emozioni nel pubblico, così come tra i giudici e il pubblico a casa.

L’interpretazione di Martina ad Amici 23 sulle note di un pezzo storico della musica mondiale, ha dato a lei e alla sua squadra di acquistare il primo punto della serata. Per quanto Nicholas abbia portato a casa una buona performance, la cantante ha avuto la meglio.

Poco dopo la sua performance infatti Martina ha ricevuto numerosi complimenti da parte della giuria, che ha commentato l’esibizione. Michele Bravi ha dichiarato invece: “È talmente brava che non ha bisogno della musica, ma non c’è bisogno di screditare gli altri per valorizzare lei”, in riferimento al guanto di sfida annullato precedentemente.

Un vero e proprio tripudio nei confronti di Martina, che stasera ha davvero sbalordito tutti. La sua voce potente e precisa è stata molto apprezzata anche durante la puntata precedente dai giudici e stasera è stata un’ennesima conferma durante il secondo appuntamento con Amici 23.