Zerbi e la Celentano si trasformano in Rodito e Alejandra e il trash è assicurato! (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 31 Marzo 2024

Amici 23

Irresistibile e divertente la performance realizzata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano durante il guanto di sfida di questa sera nel corso della seconda puntata del Serale di Amici 23.

La performance di Zerbi e della Celentano

Seconda puntata del Serale di Amici 23! Stasera puntuali alle 21:30 i ragazzi della scuola sono tornati a tenerci compagnia e due di loro saranno costretti a lasciare il programma (il primo è Nicholas) Uno dei momenti già esilaranti è stato il guanto di sfida tra professori, in particolare quando a scendere in gioco sono stati Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano.

Così come Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo prima e Anna Pettinelli e Raimondo Todaro poi, anche Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano si sono messi in gioco nella sfida di latino. Originali e mai banali il duo più “fico della tele” (per prendere in prestito una loro citazione) si è esibito nei panni di Alejandra e Rodito, come hanno deciso di farsi chiamare per l’occasione.

Badando meno all’estetica, ma più all’effetto divertimento e simpatia, hanno intrattenuto i presenti in studio e da casa scatenando delle grandi risate. La loro performance, nemmeno a dirlo, è diventata virale tra i fan di Amici 23, che sui social hanno commentato con ironia i loro “passi” di danza.

A fine esibizione hanno riscosso gli applausi del pubblico che non ha resistito. Nonostante il grande “successo”, i giudici non li hanno premiati, ma hanno preferito dare il punto alla coppia formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, più precisi e centrati nel guanto di sfida di Amici 23.

Con sportività e qualche battutine ironica, Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano, così come Anna Pettinelli ed Emanuel Lo si sono comunque resi protagonisti di un bel momento, anche se la coppa per stasera è andata alla Cuccarini ed Emanuel Lo.

Vedremo quale altra prodezza ci riserveranno nelle prossime puntate di Amici 23.