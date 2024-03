Todaro lancia un guanto di sfida contro il suo ex allievo Nicholas, che non la prende bene: “Non è corretto”

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Marzo 2024

Amici 23

Ad Amici 23, in vista del Serale, Nicholas ha ricevuto un guanto di sfida da parte del suo ex maestro Raimondo Todaro

Nel daytime di oggi, 20 marzo 2024, abbiamo visto Raimondo Todaro inviare un guanto di sfida al suo ex allievo Nicholas. Ecco la reazione del giovane ballerino.

La sfida di Nicholas da parte di Todaro

Il Serale di Amici 23 si fa sempre più vicino e sono iniziati ad arrivare i guanti di sfida che andremo a vedere poi nella puntata di sabato 23 marzo 2024. Ieri è stato il turno di Lil Jolie contro Sarah, mentre oggi è toccato a Nicholas contro Giovanni.

Raimondo Todaro ha scritto una lunga lettera al suo ex allievo assegnando un compito basato sul flamenco. Nella lettera viene scritto che Giovanni ha sicuramente più carisma di lui:

“La caratteristica principale del flamenco è la ritmica dei piedi. Penso che tu possa avere l’attitudine giusta e farlo dignitosamente. Penso però che difficilmente potrai portare il punto a casa.

Giovanni non è inferiore a te in presenza scenica e fisicità, ma ha molto più carisma, padronanza e controllo del corpo. […]. Hai voluto il Serale a tutti i costi, non c’è più tempo per le chiacchiere e bisogna vedere i fatti”.

Nicholas ha subito cominciato a lamentarsi del fatto che con il flamenco Giovanni sarà molto più avvantaggiato. Nonostante Todaro abbia detto che questo stile non appartiene a nessuno dei due studenti, infatti, il concorrente genovese si è trovato in disaccordo: “Non è corretto, è sbagliato quello che dice e non c’è una congruenza. Dimostra che non pensava molto bene di me fin dall’inizio“.

Fatto sta che lo studente è quindi andato a confrontarsi con Emanuel Lo, suo attuale insegnante, e dopo aver espresso i suoi dubbi è stato convinto nell’accettare il guanto di sfida. Come andrà a finire, però, lo sapremo solo nella prima puntata del Serale, che andrà in onda sabato 23 marzo 2024.

Secondo voi chi vincerà?