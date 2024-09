Con un simpatico video postato sui social, Nicholas e Martina, ex allievi di Amici 23, ricreano un’intervista di Alessandra Celentano e il risultato è tutto da ridere.

Il simpatico video dei due ex allievi di Amici 23

Sono ormai trascorsi alcuni mesi dalla finale di Amici 23 e l’attenzione del pubblico è già rivolta alla prossima edizione del talent show di Maria De Filippi. La prima puntata è infatti prevista per domenica 22 settembre e a breve dunque scopriremo da chi sarà formata la nuova classe. Nel mentre in queste ore a tornare al centro dell’attenzione sono stati due ex allievi. Di chi parliamo? Nientemeno che di Nicholas e di Martina.

Come di certo in molti ricorderanno, il ballerino e la cantante sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione e in questi mesi, dopo aver lasciato la scuola, i due hanno dato ufficialmente il via alle loro rispettive carriere. Non sono mancati così diversi impegni professionali per gli ex volti del talent show, che a oggi stanno realizzando i loro sogni.

Come forse qualcuno saprà, ta Nicholas e Martina è nata anche una bella amicizia e solo nelle ultime ore gli ex allievi di Amici 23 hanno postato sui social un esilarante video. Nel filmato, il ballerino e la cantante hanno ricreato un’intervista di Alessandra Celentano, che come sappiamo per tutto l’anno scolastico ha avuto ripetuti scontri con Nicholas. Il risultato ha fatto divertire gli utenti e in breve la clip ha fatto il giro del web.

Nel mentre i fan del talent show stanno attendendo con ansia l’arrivo della nuova edizione. Nelle ultime ore intanto è stato confermato il ritorno di Emanuel Lo tra i professori e di certo in molti si chiedono cosa accadrà. Ma da chi sarà composta la nuova classe? Non resta che attendere il 22 settembre per scoprirlo.