Andrea Sanna | 24 Settembre 2023

Rudy Zerbi dopo l’eliminazione, gli aveva promesso un banco ad Amici 23. Ma quest’anno Mezkal non c’è. Come mai?

Non c’è Mezkal ad Amici 23

Nel primo pomeriggio su Canale 5 dopo l’Arca di Noè è andata in onda la nuova edizione di Amici 23. I fan del programma si aspettavano di conoscere non solo la nuova classe di cantanti e ballerini, ma anche conoscere il destino di Mezkal.

Il suo nome a molti di voi risulterà familiare, perché nella passata stagione del talent di Canale 5 Rudy Zerbi lo aveva proposto, considerandolo un elemento interessante. L’insegnante di Amici 23 lo aveva scelto a poche settimane dall’inizio del Serale della passata stagione. Una decisione che aveva lasciato perplessi in tanti per il poco tempo a disposizione. Peraltro la sua idea era quella di sostituire uno tra Aaron, Piccolo G o Jore.

Il 18enne, all’anagrafe Diego Taralletto De Falco, aveva ottenuto il banco ma era stato poi eliminato perché non aveva convinto a pieno il suo insegnante. Al ragazzo lo stesso Rudy Zerbi gli aveva assicurato un banco ad Amici 23.

Durante la prima puntata di Amici 23 quindi, come dicevamo, ci si aspettava che Mezkal avrebbe fatto parte del classe di quest’anno. Ma così non è stato. Nel corso dell’appuntamento, infatti, né Maria De Filippi né lo stesso Rudy Zerbi hanno fatto riferimento al ragazzo. Nessuno quindi ha parlato della mancata assegnazione del banco ad Amici 23, a differenza invece di quel che si dice sui social.

Il web però, sempre molto attento nel ricordare questi particolari, ha quindi chiesto i motivi dell’assenza di Mezkal ad Amici 23. Non sappiamo cosa sia successo e il cantante non ha fatto alcun cenno sull’accaduto. Sui suoi social però il giovane artista sta promuovendo la sua nuova musica. Tra pochi giorni infatti, il 29 settembre per la precisione, è prevista l’uscita del suo singolo “Io, te e il resto”.

Intanto i fan affezionati di Amici 23 si augurano di avere spiegazioni e capire il perché Mezkal è stato escluso dalla classe di questa edizione, che già promette scintille. In bocca al lupo a Diego per la sua carriera!