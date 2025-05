Alessio Di Ponzio e Daniele Doria, vincitore di Amici 24, hanno costruito un’amicizia profonda e sincera. Il loro legame ha spinto alcuni fan a ipotizzare qualcosa di più, complice qualche like sospetto di Alessio a dei commenti social. Il ballerino però avrebbe poi chiarito la situazione.

Amici 24, i like sospetti di Alessio

Tra le tante emozioni vissute durante la recente edizione di Amici 24, uno dei rapporti che ha colpito maggiormente il pubblico è stata (ed è tutt’ora) l’amicizia nata tra Alessio Di Ponzio e Daniele Doria, vincitore del talent. Un legame profondo, sincero, costruito giorno dopo giorno tra prove, confessioni e momenti condivisi dentro e fuori la scuola.

Il loro affetto reciproco è sempre stato palese, tanto da spingersi spesso a scambiarsi affettuosissimi “ti amo” e a chiamarsi ironicamente “Winx”, un soprannome scherzoso che ha finito per diventare un marchio distintivo della loro “fratellanza”. E anche le parole dolci sono sempre state espresse in un contesto puramente amichevole.

Tuttavia, non sono mancate le illazioni. Alcuni fan di Amici 24, colpiti dalla loro forte vicinanza, hanno iniziato a ipotizzare che tra i due potesse esserci qualcosa di più. Teorie alimentate da episodi come la festa di compleanno di Alessio posticipata di tre mesi, solo per poterla festeggiare insieme a Daniele. Così come la confessione toccante di Daniele, che ha raccontato di aver vissuto episodi di bullismo a sfondo omofobo.

Un ulteriore elemento che ha scatenato i sospetti sono stati dei like di Alessio a dei commenti (sia su Instagram che su TikTok) che insinuavano proprio il fatto che ci fosse del tenero tra loro. Ma la realtà è ben diversa da quella che tanti sognano.

I like ai commenti di Alessio di Amici 24

Sui social intanto starebbe circolando questo screen in cui Alessio avrebbe smentito queste allusioni, spiegando che i like sarebbero stati messi ma che non ci fossero doppi fini e soprattutto che c’è solo amicizia e un gran bene. Non siamo però in grado di dirvi da dove derivi precisamente la conversazione e se si tratti o meno di un fake…

Lo screen di presunta risposta di Alessio di Amici

In ogni caso tra Alessio e Daniele c’è un’amicizia autentica, che non ha bisogno di etichette o romanticismi per essere speciale. In un contesto televisivo dove spesso emergono rivalità e tensioni, il loro rapporto nato ad Amici 24 rappresenta una bella eccezione, fatta di rispetto, fiducia e affetto sincero.