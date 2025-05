Alessio Di Ponzio ha dato una festa per i suoi 18 anni con tanti volti a lui cari e, stando alle foto pubblicate sui social, era presente anche Daniele Doria. Ecco l’immagine e il video.

Daniele al compleanno di Alessio Di Ponzio

Una dei rapporti che ha entusiasmato di più il pubblico di Amici nel corso dell’ultima edizione è senza ombra di dubbio quello tra Alessio Di Ponzio e Daniele Doria. I due ballerini hanno subito fatto amicizia e hanno instaurato un legame che è riuscito a sopravvivere alla distanza dopo l’uscita di Alessio.

Una volta fuori dalla scuola di Canale 5, infatti, i due sono rimasti in contatto sui social con una serie di messaggi pubblici. Poi hanno finalmente avuto la possibilità di rivedersi e i fan non potrebbero essere più che felici.

Ieri sera, infatti, Alessio Di Ponzio ha dato una festa per i suoi 18 anni e all’evento erano presenti tanti volti a lui cari. Qui sotto possiamo vedere un video in cui l’ex concorrente entra nella sala e si lancia in un’incredibile performance con altre ballerine. A immortalare il balletto ci ha pensato quello che, stando ai commenti su Twitter, sarebbe il fratello di Daniele.

Se si scorrono le Stories di Alessio, inoltre, si può incappare in un selfie scattato proprio insieme a Daniele Doria. Questa la prova definitiva che anche l’altro ex allievo era tra gli invitati del compleanno. Nello scatto notiamo che fanno due facce buffe e sopra di loro l’emoticon di un cuore per simboleggiare l’affetto che li lega.

Daniele Doria al compleanno di Alessio Di Ponzio

È la prima volta che si sono rivisti dal vivo dopo tanto tempo e siamo sicuri che, per la gioia dei loro follower, non mancheranno tante altre occasioni. Nonostante i rispettivi impegni, infatti, faranno di tutto per mantenere saldi i rapporti.