Nella scuola di Amici 24 si è instaurato un bellissimo rapporto tra Daniele Doria e Alessio Di Ponzio, talmente tanto che il secondo ha scritto un messaggio molto tenero al vincitore del talent.

Daniele Doria ha vinto la ventiquattresima edizione di Amici e finalmente è potuto tornare a casa per festeggiare con i suoi famigliari e per riposarsi. Sui social ha pubblicato una foto in cui sembra dormire circondato da alcuni oggetti tra cui la coppa del talent.

All’interno della casetta ha creato dei rapporti che sicuramente dureranno per tutta la vita e, di conseguenza, non stupiscono i messaggi apparsi sotto al post. Tra questi, per esempio, possiamo citare i professionisti Simone Nolasco e Mattia Zenzola. Non poteva di certo mancare un pensiero anche da parte di Alessio DI Ponzio, che ha scritto: “Ti amooo“.

Il messaggio d’affetto di Alessio Di Ponzio

Una frase che racchiude l’affetto puro che si è instaurato tra i due ex concorrenti di Amici 24. Purtroppo, Alessio Di Ponzio si è dovuto ritirare a causa di un grave infortunio ma tutto ciò non ha indebolito il loro legame d’amicizia. Ricordiamo, per esempio, che in una delle precedenti puntate del Serale Daniele ha ballato su una coreografia che l’ex concorrente stava preparando prima che tornasse a casa.

Adesso avranno modo di passare del tempo insieme anche se siamo certi che avranno gli impegni lavorativi saranno molti. Daniele ha ricevuto, tra le tante, anche la proposta per uno stage di un anno in una famosa scuola di danza a New York. Cosa deciderà di fare?

Non possiamo che augurare a entrambi buona fortuna per il loro futuro con un grande in bocca al lupo!