A seguito dell’accusa di plagio nel 2022 il nuovo allievo Diego Lazzari nel corso della prima puntata di Amici 24 ha ritrovato Mahmood come ospite. Uno strano caso del destino!

Diego Lazzari ritrova Mahmood dopo l’accusa di plagio

Domenica 29 settembre inizia ufficialmente Amici 24! Una nuova edizione che vedrà la formazione della nuova classe di canto e di ballo. Grazie alle anticipazioni fornite gentilmente da SuperGuida TV e Amici News, sappiamo che tra gli allievi di canto figura anche il noto tiktoker, Diego Lazzari. Tra gli ospiti dell’appuntamento ci sarà anche Mahmood. Ora vi starete domandando il perché di questa precisazione. Ma tutto ha un senso e ve lo spieghiamo subito.

Nel 2022, mentre Mahmood e Blanco vincevano il Festival di Sanremo e si apprestavano a sbarcare all’Eurovision Song Contest (tenutosi a Torino), Diego Lazzari accusava i due artisti di plagio! Tra le storie di Instagram scrisse la seguente frase: “Ma come ca*** fate ad essere soddisfatti della vostra arte se plagiate pure a Sanremo? Mi raccomando fatelo pure all’Eurovision così pensano che siamo un Paese che fa cover.”

La questione non si chiuse lì. Diego Lazzari, che già allora aveva un gran seguito, non passò inosservato con le sue dichiarazioni e per questo dopo la provocazione arrivarono delle scuse. Ammise che non serviva giudicare, esprimendo però del dispiacere perché in tanti sognano di andare a Sanremo o in talent con delle canzoni bellissime: “Vedendo il sistema italiano che si blocca così, mi piange un po’ il cuore (…). Voglio solo che ci sia un po’ di buon senso”.

Con le sue parole, Diego Lazzari spiegò che voleva semplicemente far valere chi non ha voce e non si sarebbe trattato di una discussione per creare “hype”. Poi le scuse: “Vi chiedo scusa proprio per essere stato ‘negativo’. Ognuno ha il suo posto e va bene così, la vita agirà di conseguenza”. A seguito di qualche altro intervento social e dibattiti televisivi, la faccenda si chiuse lì.

Ora Diego Lazzari si trova tra gli allievi della scuola di Amici 24 e proprio nel talent ha avuto modo di ritrovarsi davanti Mahmood. Ci sarà stata la possibilità di parlarsi tra i due o uno scambio di saluti nel dietro le quinte dopo questo episodio? Chissà!