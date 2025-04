La curiosità nel pubblico è tanta: chi è stato l’eliminato della terza puntata di Amici 24? Ecco il presunto allievo che avrebbe lasciato il talent show.

Il presunto eliminato di Amici 24

C’è grande attesa per la terza puntata del Serale di Amici 24, viste anche le prime anticipazioni emerse, grazie a quanto riportato da SuperGuida TV e Amici News.

Esattamente come la settimana scorsa, anche questa volta abbiamo assistito a una sola eliminazione. Ma chi ha lasciato il programma. Al momento è difficile a dirsi, anche se non sembrano mancare le prime indiscrezioni su Amici 24.

Chiaramente se non volete rovinarvi tutto ciò che andrete a vedere domani sera su Canale 5, è bene non leggere l’articolo di modo da evitare tutti gli SPOILER possibili. Altrimenti…buona lettura!

Nel corso della registrazione si sono tenute le solite tre manche, che hanno portato due concorrenti al ballottaggio finale.

Durante la prima manche gli Zerbi-Cele hanno sfidato le Petti-Letti. I primi hanno vinto la gara e hanno mandato al ballottaggio Nicolò, TrigNO e Francesca, con TrigNo finito subito a rischio eliminazione.

La puntata di Amici 24 è proseguita poi con la seconda manche in cui gli Zerbi-Cele sono usciti sconfitti contro i Cucca-Lo. Al ballottaggio sono andati stavolta Chiamamifaro, Chiara e Daniele. A rischio Chiara.

Infine nel corso della terza manche c’è stata la rivincita degli Zerbi-Cele, sempre contro i Cucca-Lo. Al ballottaggio Luk3, Francesco e Senza Cri, ma a non accedere alla terza puntata è stato il cantante.

Quindi l’ultima sfida a tre ha visto scontrarsi TrignO, Chiara e Luk3. A seguire si sono tenute le solite esibizioni, per sancire chi salvare per primo e chi invece ha dovuto scontrarsi al ballottaggio finale. Chiara ha superato l’ostacolo. Infine TrigNo e Luk3 hanno dovuto attendere il verdetto.

Ma chi è stato eliminato da Amici 24? Difficile a dirsi dato che entrambi sono davvero molto amati dal pubblico. C’è da dire che in queste prime tre puntate del Serale TrigNo forse è colui che sembra aver più conquistato la giuria, in termini di complimenti. Quindi potrebbe essere che magari abbiano sacrificato Luk3 stavolta, pur con dispiacere. Dall’altra parte però non è escluso nemmeno che magari i tre giudici abbiano voluto concedere un’altra chance al pupillo di Lorella Cuccarini ed eliminare, invece, TrigNo. Tutti gli indizi però sembrano portare a Luk3, ma capiremo.

Solo in puntata domani sera, però, scopriremo chi è stato effettivamente eliminato dalla scuola di Amici 24.