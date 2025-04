Si è appena conclusa la registrazione della terza puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda su Canale 5 sabato 5 aprile. Ma chi sono gli eliminati provvisori? Andiamo a scoprirlo.

Gli eliminati provvisori di Amici 24

Prosegue il Serale di Amici 24 e proprio oggi pomeriggio si è svolta la registrazione della terza puntata, che vedremo in onda su Canale 5 sabato 5 aprile. Il cerchio inizia ormai a stringersi sempre più e i cantanti e i ballerini stanno dando il massimo per convincere a pieno non solo i prof e il pubblico, ma sopratutto la giuria. Ma cosa è accaduto stavolta?

Anche questa settimana in studio le tre squadre si sono sfidate senza sosta e al termine della registrazione c‘è stata una nuova importante eliminazione. Due allievi dunque sono finti al ballottaggio finale e uno di loro dovrà per sempre addio al talent show di Maria De Filippi, mettendo un punto alla sua esperienza a un mese e mezzo dalla finale.

Ma chi sono dunque gli eliminati provvisori della terza puntata del Serale di Amici 24? Come ci svela la pagina Amici News, a finire al ballottaggio sono stati TrigNo e Luk3. In casetta i due allievi hanno scoperto il loro destino tuttavia il pubblico solo sabato sera, durante la messa in onda della puntata, scoprirà cosa è accaduto.

Ma chi dovrà lasciare la scuola tra TrigNo e Luk3? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con la terza puntata del Serale a sabato 5 aprile, naturalmente in prima serata su Canale 5.