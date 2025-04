Maria De Filippi ha letto una serie di commenti degli hater alla cantante di Amici 24 Antonia, che, nonostante le dure parole incassate, ha reagito con maturità.

Antonia di Amici 24 alle prese con gli hater

Nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi pomeriggio, è tornato protagonista uno dei momenti più delicati e discussi di questa edizione: il confronto dei ragazzi con i commenti degli hater.

Un esperimento voluto per aiutare gli allievi a sviluppare una maggiore consapevolezza e forza nel gestire le critiche, soprattutto quelle più cattive e gratuite che arrivano dal web.

Dopo Alessia, Senza Cri e Jacopo Sol, questa volta è toccato ad Antonia sedersi e ascoltare ciò che il pubblico pensa di lei fuori dalla scuola.

Come sempre, Maria De Filippi ha iniziato facendole ascoltare qualche messaggio positivo, arrivato da parte dei fan che sostengono Antonia per la sua voce, il suo talento e la sua persona.

Ma dopo questa parentesi iniziale, sono arrivati i commenti più duri, quelli degli hater, che non ci sono andati per nulla leggeri. Le critiche non si sono concentrate solo sulla sua musica, ma hanno colpito anche la sua persona.

“Non ti reggo proprio.

Fatti un bagno di umiltà.

Insopportabile.

Antipatica.

Diventerà una grande attrice.

O piange o fa la maleducata.

Non si merita di vincere.

Spocchiosa.”

Antonia ascolta alcuni commenti positivi e negativi dei social #Amici24 pic.twitter.com/W6fnPpKxSw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 11, 2025

Sono solo alcune delle parole lette da Maria davanti ad Antonia e ai suoi compagni di Amici 24. Nonostante la giovane età e la durezza dei giudizi, Antonia ha sorpreso per la sua reazione.

“Mi può dispiacere perché io comunque ho delle insicurezze caratteriali, ma fin quando una persona non mi conosce, non mi può fare male più di tanto, soprattutto dopo un sacco di cose che mi sono successo. Una cosa che di tengo a dire, però, va bene tutto, ma non falsa. […] Nel corso degli anni ho capito come prendere gli insulti.“

Nessuna lacrima, nessuna chiusura. La cantante ha ascoltato tutto con attenzione. Con una certa maturità ha persino chiesto a Maria se, per caso, avesse deciso di non leggerle i messaggi peggiori per proteggerla.

La cantante ha dimostrato di essere pronta a mettersi in discussione, ma anche di avere le spalle abbastanza larghe per reggere il peso delle critiche, senza perdere di vista chi è davvero.