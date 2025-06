Dopo Amici 24, Antonia ha conquistato anche Fiorella Mannoia ed è stata ospite del suo concerto per un duetto

Dopo il secondo posto nella categoria canto ad Amici 24, Antonia ha conquistato anche Fiorella Mannoia, che l’ha invitata a prendere parte a un suo concerto per duettare insieme.

Amici, Antonia ospite di Fiorella Mannoia

Un sogno diventato realtà per Antonia, la giovane e talentuosa allieva di Amici 24, che ieri 3 giugno ha calcato uno dei palchi più prestigiosi d’Italia accanto a una delle voci più iconiche del panorama musicale: Fiorella Mannoia.

È successo durante la prima delle due serate di “Semplicemente Fiorella”, lo spettacolo-evento che ha illuminato le Terme di Caracalla a Roma, confermandosi anche quest’anno un successo straordinario. E Antonia di Amici 24 a modo suo è stata protagonista.

Già dal pomeriggio, durante le prove, la cantante del talent show si è detta molto emozionata di poter condividere il palco con un’artista del calibro della Mannoia. Anche Fiorella però, come potete vedere qui sotto, non ha risparmiato parole al miele verso la giovane collega, sottolineando che anche Francesco De Gregori avrebbe apprezzato questo loro incontro di voci.

Dall’audio infatti sentiamo Antonia di Amici 24 e Fiorella Mannoia duettare sulle note di “Sempre e per sempre”, del noto cantautore romano.

Ma non solo l’ex allieva di Amici 24! La manifestazione, di cui Radio Subasio è emittene ufficiale, ha visto esibirsi oltre 20 ospiti d’eccezione tra musica e spettacolo. Tra questi Antonello Venditti, Loredana Bertè, Diodato e Il Volo. Poi ancora Ariete, Arisa, Brunori Sas, Francesca Michielin, Sangiovanni, Sal Da Vinci, Michele Bravi, Raf, Nek e molti altri.

Un parterre stellare a cui si è aggiunta, come detto, anche l’allieva di Amici, accolta con affetto e stima dalla stessa Mannoia.

Il loro duetto è stato uno dei momenti più toccanti della serata. Due voci diverse per età ed esperienza, ma perfettamente armonizzate. Un incontro artistico che ha emozionato il pubblico e lanciato un chiaro messaggio di continuità tra generazioni. Per Antonia si è trattato non solo di un’occasione unica di esibirsi accanto a un’artista del calibro di Fiorella Mannoia. Ma anche di un momento simbolico: l’ingresso, a tutti gli effetti, nel mondo della musica che conta.

“Semplicemente Fiorella” si conferma così come un evento capace di unire, celebrare e far dialogare passato, presente e futuro della musica italiana. E il talento di Antonia, in questa cornice, ha lasciato il segno.