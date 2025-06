Durante un’intervista Alex Britti non si è risparmiato sul Festival di Sanremo e ha lanciato una stoccata a Lucio Corsi: “Cantautore da Instagram”.

Alex Britti su Sanremo e Lucio Corsi

In vista del concerto evento “Feat.Pop” alle Terme di Caracalla il prossimo 22 giugno, Alex Britti si è raccontato in una lunga intervista riportata da AdKronos, FQ Magazine e Leggo.it, dove ha affrontato temi cruciali del panorama musicale italiano: dalle sue collaborazioni, al Festival di Sanremo, fino ai meccanismi dei talent show e ai nuovi volti della musica.

Senza filtri, Britti ha espresso il suo punto di vista sul Festival della Canzone Italiana, che ha spesso calcato:

“Festival di Sanremo… se ci torno? Ma tanto non mi vogliono. Ho presentato più canzoni ma niente. Forse perché sono un’etichetta indipendente e quando proponi non hai merce di scambio. È un circuito chiuso, ma non me ne faccio una malattia.”

Ha poi parlato di Lucio Corsi, tra gli artisti emergenti più discussi. Lo trova molto bravo, ma lo definisce un “cantautore di oggi, molto Instagram”. Secondo Alex Britti infatti: “Arriva prima il personaggio, la faccia bianca, c’è un lavoro di immagine”. Per aggiungere: “Io, quando penso a un cantautore, penso a De Gregori, non a Lucio Corsi”, ha detto per poi spiegare di appartenere a un’altra generazione.

Più affettuoso invece il commento su Alfa, molto amato anche da suo figlio. Con lui ha detto di condividerne le sonorità: “Scrive canzoni molto dirette, semplici che nascondono una profondità sana.”

A 360° Alex Britti ha detto la sua su svariati argomenti. L’artista romano non si è risparmiato nemmeno sul sistema dei talent, prendendo spunto dai casi di Sangiovanni e Angelina Mango:

“Il sistema talent show fa sì che in quei mesi che sei lì dentro le ragazzine si affezionino a te solo perché sei il partecipante del talent. Poi finisce tutto e dopo sei mesi ti ritrovi a non essere più cercato da nessuno. La riconoscibilità sparisce. Si parla di loro perché a differenza di altri ce l’hanno fatta a raggiungere certi traguardi, ma è pieno di ragazzi finiti in analisi perché hanno avuto una parvenza di successo, poi svanito. Manca preparazione.”

Intanto si prepara per l’evento “Feat.Pop”, in ci sarà sicuramente Clementino, con cui Britti ha rivisitato il suo storico brano Solo una volta. Possibile, anche se non certo, un’apparizione di Marco Mengoni, impegnato nel tour.

Infine, per concludere, tra i sogni di Alex Britti c’è un duetto con il primo artista che ha visto dal vivo: “Renato Zero, lo stimo e ha una carriera pazzesca.” Sarebbe interessante vedere due mondi come i loro unirsi per fare musica insieme. Chissà non possa esserci occasione!