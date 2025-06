In un podcast Rose Villain ha detto di non conoscere Shade, che ha risposto con un dissing: “Quarantenne coi capelli blu, sto co****ne t’annulla”.

Il dissing di Shade a Rose Villain

Dopo lo sfogo di Madame sull’industria musicale italiana, anche Shade ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il rapper torinese è intervenuto con un dissing infuocato contro Rose Villain, dopo un episodio andato in onda durante una puntata del podcast di Est Radio.

Nel format, Rose Villain si è trovata a giocare a “Smash or Pass” con varie canzoni. Quando è partita “Bene ma non benissimo” di Vito Shade, la cantante di ‘Fuorilegge’ ha prima chiesto “chi fosse” l’artista, poi con un commento ben preciso sul brano, ha replicato con un secco “No, questo forse no, non è il mio vibe”.

La risposta del rapper non si è fatta attendere. Shade ha pubblicato un dissing diretto e tagliente:

“Dammi un secondo e sto co****ne t’annulla. Ti spiego come farlo, Salvatore Aranzulla. Se l’offesa la fai tu con rispetto, ma è nulla. L’unica quarantenne coi capelli blu, che rispetto è Bulma. Un pezzo che d’estate faccio il pezzo dell’estate, come state senza Shade, come fate. Spaziate tra canzoni scopiazzate, spacciate per remixate. Sento odore di minestre riscaldate. Ma io sono la pizza dell’indomani…”

Nel suo freestyle, Shade prende di mira l’autenticità degli artisti attuali, la loro esposizione mediatica, e ironizza anche sullo stato dell’attuale scena rap italiana:

“Qua pur di fare notizia si diventa padri e in classifica ci trovi rapper così ritardati che mi hanno rivalutato tutti come Alberto Stasi”.

Il dissing di Shade rivolto a Rose Villain (e non solo) è così proseguito:

“Ho quasi perso un polmone, prendo una boccata d’aria. A un mio concerto co****ne, ti fai una boccata d’aura. Super Sayan tu lo fai ma più per fame a dirla tutta, la tua pupa ce l’ha asciutta più del Sahara. World class, ho vinto ogni contest, no cap. Ti mando al creator con un content. Non mi vedi al 64 barre di Red bull, perché a dirla tutta il mio livello è Monster”.

Poco dopo la pubblicazione del video, Rose Villain ha risposto ironicamente alle parole di Shade: “Bulma è una mia cosplayer”.

La risposta di Rose Villain a Shade

Il botta e risposta sta facendo discutere, tra fan divisi e reazioni sui social. La “faida” tra Shade e Rose Villain potrebbe essere appena cominciata?