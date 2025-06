Secondo le ultime voci, anche Gazzelle e Dardust erano in lizza per il ruolo di giudici della nuova edizione di X Factor

Stando alle ultime voci di corridoio, pare che anche Gazzelle e Dardust fossero in lizza per il ruolo di giudice della prossima edizione di X Factor. A spuntarla però, come è ormai noto, è stato Francesco Gabbani.

Le indiscrezioni su X Factor

La nuova edizione di X Factor è ufficialmente partita e proprio in questi giorni a Milano si stanno registrando le puntate delle varie fasi delle Audizioni, che andranno in onda su Sky a partire da settembre. Come è stato già annunciato qualche settimana fa, alla conduzione del talent show c’è nuovamente Giorgia, che dopo il successo dello scorso anno ha deciso di rimettersi nuovamente alla prova. Tra i giudici troviamo invece: Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e la new entry Francesco Gabbani. Il celebre e amato cantautore ha preso il posto di Manuel Agnelli, che ha deciso di prendersi una pausa e di dedicarsi ad altri progetti.

Non tutti sanno però che in questi mesi la produzione del programma ha vagliato diverse opzioni per stabilire a chi affidare il ruolo di quarto giudice. Solo nelle ultime ore è così emersa un’indiscrezione che non è passata inosservata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa sarebbe accaduto.

Stando a quanto riferisce Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è chi lo dice, sul settimanale Chi, Francesco Gabbani avrebbe “superato la concorrenza di molti colleghi”. Il giornalista fa infatti sapere che in lizza per il ruolo di giudice di X Factor ci sarebbero stati anche Gazzelle e Dardust, che avrebbero sostenuto un provino con la produzione. A spuntarla tuttavia è però stato il cantante di Occidentali’s Karma, che ha dunque ottenuto un posto dietro al bancone.

Il pubblico intanto attende con ansia la partenza della nuova edizione del talent show e in molti si chiedono chi saranno i prossimi concorrenti del programma. Non resta però che attendere settembre per scoprirlo.