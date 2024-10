La prima puntata del talent ha mostrato la nuova classe che accompagnerà gli spettatori tra il 2024 e il 2025. Tra i cantanti di Amici 24 compare anche Vybes, il cui vero nome è Gabriel Monaco, che è stato scelto da Rudy Zerbi. Ecco tutto ciò che possiamo dirvi sulla sua carriera, la sua vita privata e il suo percorso ad Amici.

Chi è Vybes

Nome e Cognome: Gabriel Monaco

Nome d’arte: Vybes

Data di nascita: 2003

Luogo di nascita: Roma

Età: 21 anni

Fidanzata: dovrebbe essere single

Figli: non ha figli

Professione: cantante

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @vybes_official

Profilo TikTok: @vybes___

Profilo YouTube: @Vybes official

Vybes età, vero nome e biografia

Durante ‘intervista con Blasting News il cantante di Amici 24 Vybes, nome d’arte di Gabriel Monaco, ha affermato di aver sofferto di depressione:

“È a 12 anni, quando frequentavo la prima media, che andai completamente in depressione. Ero al supermercato con mio papà. A me piace andare nel reparto dei libri per osservare le copertine.

Quel giorno tra gli scaffali c’era un libro sull’olocausto. Quando lo vidi provai una strana sensazione. Iniziai a piangere tutti i giorni e a chiudermi in me stesso”.

Ancora oggi Vybes lotta contro questo problema ma sta meglio e ha potuto presentarsi ad Amici 24. Quanti anni ha e quando è nato? Il cantante nasce nel 2003 a Roma e oggi ha 21 anni d’età. Non abbiamo informazioni su altezza o peso, né tanto meno sui genitori.

Per quanto riguarda gli studi ha frequentato il liceo artistico e oggi vive ancora a Roma. Adesso che abbiamo scoperto come si chiama e qual è il vero nome di Vybes passiamo alla sua vita privata.

Vita privata

Questo aspetto dell’esistenza di Vybes non è ancora molto chiaro. Durante la presentazione ad Amici 24 lui stesso ha affermato di non essere molto bravo a parlare con le ragazze e si definisce una persona timida.

Di conseguenza possiamo pensare che Vybes non ha una fidanzata anche se non sappiamo se sia stato fidanzato in precedenza. Per il momento dobbiamo supporre che sia single.

Dove seguire Vybes di Amici 24: Instagram e social

Dopo la prima puntata di Amici 24 siamo sicuri che in moltissimi si chiedono dove poter seguire sui social il cantante Vybes.

L’allievo del talent di Canale 5 può essere trovato, ovviamente, su Instagram ma anche su TikTok e YouTube.

Non mancano nemmeno un account su Spotify e quello su Twitter, anche se in quest’ultimo caso non viene aggiornato dal 2020.

Carriera

Vybes ha cominciato a scrivere le sue canzoni dopo un difficile percorso personale e si è ispirato ad artisti come Fabri Fibra e Caparezza. La passione per la musica la deve infatti al padre che gli faceva ascoltare tali artisti.

La carriera del cantante di Amici 24 comincia a prendere il via nel 2020 scegliendo di esprimersi attraverso il rap e la trap. Lui stesso si è definito un anti-rapper e lo ha rivelato in un’intervista a Blastiing News:

“Mi hanno dato questo nome, forse per le cose che dico nei testi. La trap è nata in America. I ragazzi si trovavano dentro le “trap house” e vendevano droga per pagarsi gli studi di registrazione. Io parlo di amore, di quello che vivo”.

Nel 2024 entra a far parte della classe di Amici 24 e per Vybes, nome d’arte di Gabriel Monaco, è la prima esperienza televisiva della sua carriera.

Album e canzoni

Ad oggi Vybes non ha alcun album all’attivo ma ha pubblicato una serie di canzoni che possiamo trovare anche su Spotify.

Tra queste possiamo citare Routine, Clio, Estremamente timido, Una vita passata insieme, Roma-Catania, Cura, Solo diciott’anni, Desirè e Maturità.

Vybes ad Amici 24

Vybes, il cui vero nome è Gabriel Monaco, entra nella classe di Amici 24 il 29 settembre 2024.

Si esibisce in studio sulle note di un suo inedito Standard. Purtroppo Anna Pettinelli abbassa la sua leva ma Rudy Zerbi la solleva di nuovo e decide di dargli una possibilità.

Continuiamo con l’elenco di tutti gli allievi.

Gli allievi di Amici 24

Chi sono i concorrenti della nuova edizione di Amici 24? Partiamo subito dai ballerini: Alessia, Gabriele, Sienna, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara e Rebecca.

Per quanto riguarda i cantanti invece si sono: Alena Casarino (ELIMINATA); Chiamamifaro; Diego Lazzari; Ilan Muccino; Luk3; Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

I professori di Amici 24

Tra i professori di ballo vediamo l’ingresso di Deborah Lettieri insieme a Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

Per il canto invece troviamo Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

Il percorso di Vybes ad Amici 24

Vybes debutta ad Amici 24 nella prima puntata dedicata alla fase finale dei casting.

Il cantante si esibisce con un inedito intitolato Standard e viene preso da Rudy Zerbi, entrando nella sua squadra. Vi terremo informati sul suo percorso.

IN AGGIORNAMENTO