Negli ultimi giorni i cantanti di Amici 24 hanno rilasciato i loro nuovi singoli. Ma chi è il più ascoltato in streaming? Ecco la classifica e tutti i numeri.

Il cantante più ascoltato di Amici 24

Manca una settimana alla finale di Amici 24 e per gli allievi ancora in gara è arrivato il momento dell’ultima sfida, quella più importante. Domenica 18 maggio, in diretta su Canale 5, scopriremo dunque chi sarà a vincere quest’anno il talent show di Maria De Filippi e senza dubbio potrebbero non mancare colpi di scena. Sarà infatti il pubblico, come sempre, a stabilire chi dovrà alzare la coppa e in molti si chiedono già cosa accadrà. Questa sera intanto andrà in onda la semifinale, durante la quale verranno consegnate ben tre maglie dorate, che garantiscono l’accesso alla finale.

In attesa di scoprire cosa succederà, questi per i cantanti sono stati giorni importanti. I ragazzi hanno infatti pubblicato i loro nuovi singoli, in attesa dell’uscita dei loro primi EP, che vedranno la luce il prossimo 23 maggio. Momento importanti dunque per gli allievi, che di certo hanno lavorato sodo per raggiungere questo traguardo.

LEGGI ANCHE: Gianmarco Steri colpito da un grave lutto, rimandata la scelta?

Ma sapete chi è il cantante di Amici 24 più ascoltato in streaming? Andiamo a scoprirlo. A rivelare la classifica degli ascoltatori mensili su Spotify è stata la pagina Amici streams. Al terzo posto, con 229.710 ascoltatori, troviamo TrigNO. Al secondo posto c’è invece Nicolò (286.242). Con ben 358.561 ascoltatori è però Antonia la più streammata dal pubblico.

Gli allievi intanto si stanno concentrando a pieno sulla finale che li attende la prossima settimana e di certo tante sono le emozioni che vivranno nei giorni a venire. Ma cosa accadrà dunque e chi sarà a vincere il talent show di Canale 5? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con l’ultima puntata a domenica 18 maggio.