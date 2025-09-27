Chiara e TrigNO non si seguono più su Instagram: è crisi o addio per la coppia di Amici?

Cosa sta succedendo tra Chiara e TrigNO di Amici 24? Nuovo gossip che lascia pensare che i due si siano lasciati. Ed è proprio un dettaglio social ad allarmare i fan della coppia.

Crisi tra Chiara Bacci e TrigNO

Mentre sta per arrivare la nuova edizione del talent show (QUI anticipazioni e allievi), spunta un altro gossip sugli ex partecipanti. C’è aria di crisi tra Chiara Bacci e TrigNO? Una delle coppie più amate dell’ultima edizione di Amici stanno facendo preoccupare i loro sostenitori. I fan sono in allarme da quando hanno scoperto un dettaglio non da poco: i due non si seguono più su Instagram. Un gesto che, soprattutto nel mondo dei social, non passa certo inosservato e che spesso anticipa una crisi o addirittura una rottura.

E a testimoniarlo ci sono questi screen. Come potete vedere sotto, infatti, TrigNO e Chiara Bacci hanno smesso di seguirsi sul noto social…

Profili Instagram di TrigNO e Chiara di Amici 24

Fino a poco tempo fa, tutto sembrava andare a meraviglia tra loro. Durante un’intervista rilasciata da TrigNO a Battiti Live, il cantante aveva dichiarato di essere felicemente fidanzato. Il riferimento a Chiara era chiaro e la coppia sembrava affiatata, unita anche fuori dal talent che li ha fatti conoscere. Peraltro gli stessi avevano spesso smentito i pettegolezzi emersi su ipotetici allontanamenti.

Eppure, nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato. Il primo campanello d’allarme è arrivato proprio dai social: i due non compaiono più l’uno nel profilo dell’altro, nessun like recente, nessuna storia condivisa, e soprattutto niente più follow reciproco.

I fan più attenti si sono subito accorti del cambiamento e sui social sono iniziate le speculazioni: che sia davvero finita tra Chiara e TrigNO?

L’esperta di gossip Deianira Marzano peraltro ha riportato l’indiscrezione secondo cui ci sarebbe stato addirittura un “blocco” social: “Non stanno più insieme, Trigno ha bloccato Chiara su Instagram. Non si seguono più perché lui ha bloccato lei“.

Al momento non ci sono conferme ufficiali né dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Potrebbe trattarsi di un semplice fraintendimento, o magari di una scelta temporanea legata a motivi personali.

C’è anche chi spera che si tratti solo di un “bug” o di una “pausa social”, ma i dubbi restano. Per ora, tutto resta nel campo delle ipotesi, ma i fan incrociano le dita e attendono notizie ufficiali. Piccola crisi o rottura tra TrigNO e Chiara? Vedremo se i due decideranno di esporsi.