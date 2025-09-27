In puntata Mercedesz Henger ha svelato il sesso del bebè che porta in grembo e il nome scelto con il compagno Alessio

Ospite in puntata a Verissimo, Mercedesz Henger ha annunciato il sesso e il nome del bambino che porta in grembo. L’influencer ha raccontato di aver condiviso prima con le famiglie il gender reveal e che sua madre Eva è felicissima.

Mercedesz Henger svela il sesso del bebè e il nome

Fiocco rosa in arrivo per Mercedesz Henger! L’influencer è in dolce attesa e ha annunciato in esclusiva a Verissimo che darà alla luce una bambina, svelando anche il nome scelto: Aurora.

Mercedesz Henger, visibilmente emozionata, ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin: “Sono al quinto mese di gravidanza. Sognavo tanto questo momento, è bellissimo.”

La figlia di Eva Henger e compagna di Alessio, diventerà mamma a febbraio 2026. Un traguardo importante per la coppia, che sta vivendo questo periodo con grande entusiasmo. Prima di condividere la notizia con il pubblico, la coppia aveva già organizzato un gender reveal privato, riservato alle loro famiglie.

Mercedesz ha infatti spiegato: “Essendo cresciuta in un ambiente familiare particolare, vorrei che mia figlia crescesse in un ambiente unito e sereno, per questo ci tenevo a condividere prima con le nostre famiglie questa emozione.”

Un pensiero che arriva da una storia personale complessa: Mercedesz Henger è stata cresciuta da Riccardo Schicchi, marito di sua madre Eva, pur non essendo il suo padre biologico.

E parlando proprio di Eva Henger, la futura nonna, Mercedesz ha raccontato la reazione della mamma alla notizia della gravidanza: “Mamma è contentissima, non vedeva l’ora di diventare nonna.”

Una nuova avventura per Mercedesz Henger che, tra emozione e consapevolezza, si prepara a diventare mamma per la prima volta. Peraltro ha anche svelato il nome scelto per la bambina: si chiamerà Aurora!

Auguri da tutti noi!