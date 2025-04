Sui suoi social Alessio, ex allievo di Amici 24, è intervenuto dopo le parole di Francesco su Daniele durante la puntata del daytime di ieri del talent show.

Amici 24, la frecciata dell’ex allievo Alessio

Il daytime di ieri di Amici 24 ha lasciato non pochi strascichi, evidentemente. Alcuni allievi, Francesco e TrigNo (in particolare il ballerino) non si sono risparmiati su Daniele, quando la produzione ha dato l’opportunità a ognuno di loro di dire cosa pensassero degli altri compagni d’avventura. Situazione che sembra avere messo in difficoltà e non poco Daniele, il quale pare esserci rimasto molto male. Sui social un ex allievo indirettamente è intervenuto.

Per prima cosa Francesco ha detto che Daniele avrebbe dovuto attingere da Alessia per avere quel qualcosa in più. In seguito poi Daniele, allievo della Celentano, ha fatto sapere invece di sentirsi molto più versatile del compagno di Amici 24. Ma quest’ultimo non si è risparmiato è l’ha gelato dichiarando che essere versatili non significa certo fare cose campate per aria.

In un altro momento poi TrigNo ha affermato che Daniele soffrirebbe la presenza di Francesco nella scuola tanto da risultare più insicuro rispetto agli inizi e che tra i suoi colleghi sarebbe il più battibile. Bordata che non ha trovato pienamente d’accordo il ballerino di Amici 24.

Un’altra frecciata che ha lasciato di stucco Daniele è arrivata ancora una volta da Francesco. Quest’ultimo ha scritto di non sentire alcuna rivalità con il collega. Solo dopo ha ammesso di sentirsi più forte.

Tutte queste stoccatine hanno scaturito diverse reazioni non solo in casetta ad Amici 24, con Daniele più silenzioso che mai ma anche tra i fan del programma. C’è chi si è detto molto deluso dalle parole di Francesco e chi come l’ex allievo del talent Alessio (uscito per infortunio), ha pubblicato una criptica storia su Instagram.

Sebbene non abbia fatto nomi, qualcuno l’ha interpretato come un intervento in difesa di Daniele e contro Francesco, per l’appunto. C’è da dire che Alessio non ha aggiunto altro, ma in ogni caso quel che basta per fare chiacchierare sul web. Non è da escludere però che l’ex ballerino di Amici 24 si riferisca a tutt’altro e non necessariamente all’accaduto. Ma le tempistiche sono sospette.

La storia Instagram di Alessio Di Ponzio di Amici 24

Vedremo se Alessio dopo quanto accaduto nel daytime interverrà ancora o meno.