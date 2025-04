Poche ore fa sono usciti i nuovi inediti dei cantanti di Amici 24: ecco come hanno debuttato i singoli e i numeri raggiunti in questi primi giorni.

I nuovi singoli di Amici 24

Siamo nel vivo della fase finale di Amici 24 e proprio oggi pomeriggio verrà registrata la terza puntata del Serale, che andrà in onda su Canale 5 sabato 5 aprile. Nel mentre il cerchio inizia a stringersi sempre più e anche stavolta ci sarà una nuova importante eliminazione. Tra circa un mese e mezzo intanto verrà finalmente eletto il vincitore di questa edizione e come al solito potrebbero non mancare colpi di scena. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore per i cantanti è arrivato un nuovo traguardo.

I ragazzi infatti hanno rilasciato su tutte le piattaforme streaming musicali i loro nuovi inediti, che hanno già conquistato il pubblico. I fan del talent show di Maria De Filippi stanno già ascoltando senza sosta questi brani, che di certo ci faranno cantare e ballare durante le prossime puntate del Serale.

LEGGI ANCHE: Mare Fuori, Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio si sposano

Ma come hanno debuttato i nuovi inediti dei cantanti di Amici 24? Andiamo a scoprire tutti i numeri. Al settimo posto, con 16.042 stream, troviamo Leone di Chiamamifaro. Salendo troviamo 100 sigarette di TrigNo (21.121 stream), Grande muraglia di Senza Cri (23.651), Di tutti di Jacopo Sol (29.311). E ancora al terzo posto troviamo Roma lo sa di Luk3 con 35.072 stream, Cuore bucato di Nicolò (36.206). L’inedito più ascoltato al momento è invece Romantica di Antonia, che debutta con 41.201 stream.

Senza dubbio nei giorni a venire i numeri cresceranno sempre più e non mancheranno le soddisfazioni per i cantanti della scuola. Gli allievi intanto continuano a essere concentrati sul loro percorso e di certo nelle prossime puntate del Serale assisteremo a un’emozione dietro l’altra.