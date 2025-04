In occasione dei festeggiamenti dei suoi 25 anni, Giovanna Sannino riceve una meravigliosa proposta di matrimonio dal fidanzato Gaetano Migliaccio. I due attori di Mare Fuori stanno per sposarsi!

Fiori d’arancio per i due attori di Mare Fuori

In questi giorni in Rai ha debuttato la quinta attesissima stagione di Mare Fuori, da anni una delle serie più seguite e amate in Italia e non solo. Nel giro di breve tempo lo show è diventato un vero fenomeno e ancora oggi appassiona milioni di telespettatori. Nel mentre gli autori hanno già annunciato l’arrivo di una nuova stagione, che verrà rilasciata prossimamente.

In attesa di scoprire cosa accadrà e come proseguirà la storia, in queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati due attori della fiction. Di chi parliamo? Nientemeno che di Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio.

Come in molti sapranno i due, che si sono conosciuti proprio sul set della serie Rai, sono legati sentimentalmente e la loro relazione procede a gonfie vele. Nel mentre la Sannino ha appena compiuto 25 anni e per l’occasione non è mancata una meravigliosa festa a tema Mamma Mia, alla quale hanno preso parte amici e colleghi, tra cui anche Maria Esposito.

A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato. Gaetano Migliaccio ha infatti fatto una meravigliosa proposta di matrimonio a Giovanna Sannino. L’attore di Mare Fuori, inginocchiandosi, ha affermato emozionato: “È stato un anno difficile, pieno di incertezze. Però io una certezza l’ho trovata e sei tu. Il nostro amore è stata una delle cose più forti che si potesse mai vivere”. A quel punto Giovanna, commossa, ha baciato il suo compagno tra gli applausi generali e ha indossato l’anello di fidanzamento.

La Sannino e Migliaccio dunque stanno per sposarsi e nei mesi a venire di certo condivideranno i dettagli del loro matrimonio. Nel mentre facciamo i nostri più sinceri auguri a questa splendida coppia.