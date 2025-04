Non è stata un’annata fortunata per Lorella Cuccarini e Deborah Lettieri ad Amici 24. Le due insegnanti alla quinta puntata sono già rimaste senza allievi.

Lorella e Deborah restano senza allievi ad Amici 24

La puntata di ieri di Amici 24 si è conclusa con un retrogusto piuttosto amaro per Lorella Cuccarini e Deborah Lettieri. Le due insegnanti infatti, che fanno coppia nel proprio team rispettivamente con Emanuel Lo e Anna Pettinelli, si trovano a fare i conti con una particolare situazione in questa edizione. Entrambe speravano di poter portare fino in fondo sia Senza Cri che Francesca, ma le sorti del programma hanno riservato dell’altro alle due allieve.

Purtroppo quindi dalla prossima puntata entrambe potranno contare solo sugli allievi dei loro colleghi di Amici 24. Parliamo precisamente di Francesco per Lorella Cuccarini, mentre invece Deborah i due cantanti Nicolò e TrigNo. Quindi dovranno ben sperare di riuscire a tenersi stretti i ragazzi rimasti in gioco o rischieranno di vedere totalmente smantellata la propria squadra più di quanto già non lo sia.

Una situazione quindi piuttosto particolare, che certamente non farà piacere a nessuna delle due professoresse. In settimana c’è da dire che sia Francesca che Senza Cri avevano il sentore che sarebbero state loro le prossime a uscire da Amici 24 e quella strana sensazione si è verificata nel corso della puntata di ieri sera, dove abbiamo assistito a tanti bei momenti ed emozioni.

Il cammino ad Amici 24 si fa sempre più intenso e difficile e per i ragazzi sarà una grande bella sfida riuscire ad arrivare fino in fondo! Manca poco alla finale e vedremo pian piano chi riuscirà a guadagnare la maglia oro che può in qualche modo avvicinarli all’ambito traguardo.

Staremo a vedere come si concluderà questa edizione di Amici 24 e chi tra i professori potrà festeggiare il proprio alunno, che sarà proclamato vincitore. Le prossime puntate saranno cruciali!