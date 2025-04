Ecco le parole di Lorella Cuccarini per Senza Cri

“Hai un talento incredibile”: la lettera di Lorella Cuccarini a Senza Cri dopo l’eliminazione da Amici 24.

La lettera di Lorella Cuccarini a Senza Cri

Puntata tosta quella di ieri sera ad Amici 24. Il programma ha salutato ben due allieve: Francesca, ballerina di Deborah Lettieri e Senza Cri, cantante di Lorella Cuccarini (rimasta ora senza allievi esattamente come la collega).

Dopo l’uscita di scena della cantante dal Serale di Amici 24, la sua insegnante Lorella Cuccarini ha voluto dedicarle un messaggio speciale. Una piccola ma significativa lettera carica di affetto, stima e incoraggiamento. Il gesto della prof ha commosso il pubblico e ribadito, ancora una volta, il legame profondo che si crea tra insegnanti e allievi nel talent di Maria De Filippi.

“Cara Cri, hai affrontato questo serale con tante difficoltà e secondo me meritavi di più”, ha scritto la Cuccarini. La prof ha non solo sottolineato il percorso tortuoso della giovane artista, ma anche il suo grande valore, forse non pienamente riconosciuto nel corso della competizione. “Ma sono certa che questa esperienza ti aiuterà moltissimo”, ha aggiunto poi con fiducia, invitando la cantante a fare tesoro di quanto vissuto.

La lettera di Lorella continua con parole significative: “Hai un talento incredibile e una sensibilità unica. Non dimenticarlo mai”. Una frase importante, come una promessa che Lorella si impegna a mantenere nei confronti della sua ormai ex allieva.

Senza Cri, nome d’arte di Cristiana Carella, ha colpito per la sua voce intensa e per la sua scrittura, riuscendo a distinguersi nonostante il cammino non sia stato sempre facile.

Il messaggio di Lorella Cuccarini è diventato virale sui social, raccogliendo l’approvazione del pubblico e la risposta proprio di Senza Cri, che ha così risposto: “Grazie per aver creduto in me. Il futuro inizia oggi, il futuro sono io. Eternamente bimba di Lorella”

È certamente un segnale forte che dimostra quanto il talento trova sempre qualcuno che lo percepisce e lo incoraggia a brillare. Per Senza Cri, questo è solo l’inizio. In bocca al lupo!