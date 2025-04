Serata particolare per Nicolò ad Amici 24. Il cantante dopo la seconda manche è crollato in lacrime e la sua prof Anna Pettinelli l’ha consolato.

Le lacrime di Nicolò ad Amici 24

Sebbene si sia sempre salvato, per Nicolò così come per la sua squadra è stata una puntata tutt’altro che semplice. La doppia eliminazione (è già uscita Francesca) pesano a tutti e lui non sembra esserne da meno. Ma gli allievi di Amici 24 erano stati avvisati che sarebbero andati incontro a questo destino.

LEGGI ANCHE: Giordana Angi torna ad Amici per presentare il suo nuovo singolo e non trattiene l’emozione

Durante la puntata ha colpito all’attenzione del pubblico la reazione di Nicolò. Il cantante di Amici 24, voluto fortemente da Anna Pettinelli che ha sempre creduto in lui, ha vissuto un momento no. L’allievo infatti è crollato in lacrime e la sua insegnante è subito corsa a rassicurarlo e stargli vicino, spronandolo così a non abbattersi. Non in questo momento dove serve lucidità e forza per arrivare fino all’ambita finale del talent show.

Non è ben chiaro il motivo di questo cedimento di Nicolò e il perché delle sue lacrime in puntata ad Amici 24. Forse è rimasto male per il commento ricevuto da Amadeus o per non essere riuscito a rendersi utile per la squadra, dato che non ha guadagnato alcun punto stavolta. Oppure forse si sentiva in colpa per l’uscita di Francesca e vedere che anche il suo compagno TrigNo è a rischio eliminazione l’ha gettato nello sconforto.

C’è da dire però che durante i daytime di questa settimana Nicolò ha confidato le sue insicurezze e paure e per tale ragione ne ha poi parlato con la sua insegnante di Amici 24. Per questo Anna Pettinelli ha deciso di intervenire e porre fine al malumore del suo allievo a cui crede fortemente. Possono capitare le serate storte ma questo non deve di certo abbatterlo.