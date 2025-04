Siamo arrivati al termine della quinta puntata di Amici 24 e nel dietro le quinte sono arrivate le prime parole di Senza Cri dopo l’eliminazione dal talent show.

Senza Cri, le prime parole dopo l’eliminazione da Amici 24

Ne eravamo al corrente noi e anche i ragazzi sapevano che questa quinta puntata del Serale di Amici 24 sarebbe stata tutt’altro che facile. Durante la serata, infatti, ben due elementi hanno dovuto lasciare la scuola: Francesca e Senza Cri, che ha perso la sfida finale con TrigNo.

Prima di arrivare a questo punto la puntata si è svolta, come di consueto, in tre manche che hanno poi dato il temuto responso. Francesca e Senza Cri hanno lasciato Amici 24. Per loro si è chiuso un capitolo importante e, sicuramente, se ne apriranno di nuovi.

Dopo Francesca, anche Senza Cri ha voluto ripercorrere le tappe più importanti di questo viaggio. Per lei si tratta di un boccone amaro da mandare giù. Sognava infatti di poter arrivare alla finale e giocarsi il tutto per tutto verso la vittoria di Amici 24. Ma così non è stato. Per lei ci saranno di certo altre opportunità.

A seguito di questo responso Senza Cri ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a Witty TV. L’allieva di Amici 24 ha rivelato le sue emozioni a caldo dopo l’uscita dal talent show. Ecco le sue parole prima di tornare a casa:

“Sono felice oggi di aver sentito quello che cantavo. Spero tanto che persone in questi mesi, anche se con difficoltà di capirmi. Voglio dimostrare di avere forza, perché ne ho. Sicuramente non mi arrendo e non mollo. Farò uscire tanta bella musica e sono grata a questo posto. Non avrei immaginato di fare questo percorso artistico e di crescita, ma anche di approccio mio alla vita”, ha spiegato la cantante.

A seguire Amici 24 ha aggiunto: “Mi rendo conto che ho smesso di nascondermi. Questo mi insegna che il prossimo palco che calcherò ci salterò sopra, solo con la voglia di darmi e lo farò. Mi sento cambiata, perché questo posto lo fa. Non pensavo di trovarmi così tanto bene, di accettare l’emotività di tutti e la mia così come tante sfide e cambiamenti. Sono cambiata e questo è quello che voglio e ne uscirò con determinazione. Ho scoperto fiducia e pazienza. Ho imparato a godermi un po’ di tutte le cose che faccio e a dare amore. Domani farò uscire tanta musica. La mia diversità è la cosa più figa e tutti devono attingere”.

Quindi anche Senza Cri ha lasciato per sempre la scuola di Amici 24.

A lei facciamo il nostro in bocca al lupo per il futuro.