Ad Amici 24 Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci hanno regalato un guanto di sfida davvero esilarante. La prof ha svolto il ruolo di docente di classico che svolgeva la sua lezione con l’alunno Rudy. Il risultato è stato davvero esilarante e tutto da ridere.

Il guanto prof degli Zerbi-Cele è esilarante

Dopo Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che hanno regalato grande spettacolo durante la quinta puntata del Serale di Amici 24, è stata la volta di Rudy Zerbi e di Alessandra Celentano. Ancora una volta i due prof hanno riservato una chicca davvero divertente allo studio e a pubblico a casa. Che cosa si sono inventati questa volta?

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano per questa quinta puntata hanno portato in scena una vera e propria lezione di classico. In studio infatti abbiamo potuto notare una sbarra e Giulia Pauselli che si è resa complice di questo siparietto. Il prof di canto ha svolto il ruolo dell’alunno, mentre la Celentano quello che le riesce meglio: la maestra di danza classica.

Inutile dirvi che non sono mancate delle grandi risate da parte di tutti per la scena esilarante che hanno realizzato Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ma ecco la loro esibizione rappresentata in questo video di pochi secondi che potete vedere qui sotto…

Se volete divertirvi e farvi quattro risate, certamente questo è il video più adatto.

Insomma la maestra Alessandra Celentano era davvero nel suo, ha svolto la parte di insegnante, che peraltro svolge da tantissimi anni ed è stata divertente nel musical che ne è seguito poco dopo. Rudy Zerbi invece, come al solito, ha regalato grasse risate, ma era totalmente fuori tempo. Un mezzo disastro, che ha però riservato tanti sorrisi.

E a voi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono piaciuti? La gara è poi proseguita e ci ha svelato chi ha vinto durante questa quinta puntata!