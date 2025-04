Grande spettacolo ad Amici 24 questa sera con il guanto prof! Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno conquistato tutti con il loro passo a due.

Il passo a due di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Tra i momenti più attesi della quinta puntata di Amici 24, dopo la prima eliminazione di due questa sera, è stato senza dubbio il così denominato guanto prof, che vede sfidarsi gli insegnanti della scuola e dove non mancano sorprese. I primi a scendere in pista Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno come al solito regalato del grande spettacolo.

L’insegnante di canto e il coreografo formano il duo inseparabile nella scuola. Loro sono i CuccaLo e questa sera si sono davvero fatti valere con un passo a due sulle note di un mashup dei Boomdabash. C’era grande attesa di rivederli ballare insieme e non hanno certamente deluso le altissime aspettative che si sono create a ogni loro esibizione. I due prof Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo infatti hanno messo in pratica tutta la loro conoscenza artistica e hanno fatto letteralmente esplodere di applausi lo studio con la loro bravura. E non è poi così scontato come potrebbe sembrare. Anzi!

Ecco un piccolo assaggio della performance di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo come potete vedere in questo video qui sotto….

Che ve ne pare di questa esibizione di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo? Hanno conquistato anche voi?

Un momento certamente indimenticabile durante questa puntata di Amici 24 che ha coinvolto non solo gli altri insegnanti, intenti a osservare i loro avversari, ma anche gli allievi. Seppur tesi come una corda di violino per la gara i ragazzi hanno potuto godere di un po’ di pausa per ricaricarsi in vista della seconda manche. Tutti hanno applaudito con entusiasmo la prova realizzata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.