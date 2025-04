Il guanto di sfida hip hop lanciato da Alessandra Celentano ha fatto sbottare Emanuel Lo e tra i due ne è nata una lite in puntata! Ecco cosa è successo durante il match.

Emanuel Lo sbotta contro la Celentano

A ritmi serratissimi prosegue la gara ad Amici 24. Siamo nella terza manche e abbiamo già visto l’eliminazione di Francesca dalla scuola e le sue emozioni a caldo dopo l’uscita dal programma. Durante la partita si è tenuto un guanto di sfida molto interessante che ha generato poi una lite pungente tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Ma cosa è successo di preciso e perché si è arrivati a questo punto?

Partiamo con il dire che il guanto è stato lanciato dalla docente di danza classica e si tratta di una sfida hip hop commerciale, che ha visto scontrarsi Daniele, il suo allievo e Francesco. Secondo Emanuel Lo, però, si trattava di una sfida impari, questo perché il prof ha fatto notare e ci ha tenuto a ribadire che il suo allievo non ha mai studiato questo stile di danza.

Il coreografo ha anche accusato la collega di creare guanti cattivi: “Non ci sta la lettera. Non ha mai studiato questo stile. È proprio quello che hai scritto che non ci sta. Daniele l’ha studiato, Francesco non l’ha mai fatto. Sei una falsa buona”. La reazione della Celentano alle parole di Emanuel Lo? A quanto abbiamo visto la docente ha annuito e ha detto che lei, a differenza di tante altre persone, non si nasconde mai dietro a un dito. Un po’ come a ribadire che lei è sempre stata coerente e diretta con i suoi pensieri.

Dalla sua Emanuel Lo ha lanciato un’altra stoccata ad Alessandra Celentano e l’ha definita una “Diavoletta”. Il battibecco tra le parti è proseguito fino a che a parlare non è stata la danza e i due allievi con il loro talento. Francesco comunque ha ringraziato l’insegnante per avergli dato questa prova: “L’ho presa con leggerezza”. Per dovere di cronaca questa sfida è stata vinta da Daniele, per la gioia della sua insegnante.