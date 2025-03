Lorella Cuccarini diventa JLo

Il primo guanto di sfida prof del serale di Amici 24 è servito! Anche quest’anno torna una gara che nelle scorse stagioni ha regalato al pubblico tante risate ma allo stesso tempo esibizioni indimenticabili.

A gareggiare ancora una volta sarà il cast dei professori del talent show di Maria De Filippi. A differenza degli anni passati però la sfida non sarà in coppia ma singola e per ogni squadra scenderà in campo soltanto uno dei prof coinvolti. La prima sfida vedrà contrapporsi gli insegnanti nella categoria “Icone femminili“.

Per il team CuccaLo scende in campo Lorella Cuccarini! La showgirl, che quest’anno celebra ben 40 anni di carriera, in passato ha regalato coreografie meravigliose al fianco del collega Emanuel Lo. Per la prima sfida in solitudine Lorella sceglie di trasformarsi in una delle artiste a 360 gradi più amate al mondo: Jennifer Lopez.

Cuccarini regala al pubblico un ballo sulle note di On the floor. Amadeus si complimenta con Lorella: “Lei è perfetta, è fantastica. A sessant’anni balla come se ne avesse 20 anni di meno“. Il risultato è strabiliante ed è proprio lei a portarsi il punto a casa. Nel corso del primo guanto di sfida prof del serale di Amici 24 Lorella Cuccarini ha affrontato la collega Alessandra Celentano, che per l’occasione si è trasformata in Marylin Monroe.

Anna Pettinelli è invece scesa in campo per l’inedito team formato da lei e Deborah Lettieri. La speaker radiofonica ha scelto Lady Gaga per il primo guanto di sfida prof della stagione.

Tutta la prima puntata del serale di Amici è presente sul sito di Mediaset Infinity e su Witty TV.