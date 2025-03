Parte uno scontro in sala prove tra Matilde Brandi e Fabrizio Mainini, coreografo di Ne vedremo delle belle

Matilde Brandi contro il coreografo di Ne vedremo delle belle

Uno scontro in sala prove tra Matilde Brandi e il coreografo di Ne vedremo delle belle, Fabrizio Mainini. Nel corso della prima puntata del nuovo show del sabato sera di Rai Uno è stato mandato in onda un video dal dietro le quinte del programma.

In sala prove la showgirl ha avuto un piccolo scontro con Mainini. Tutto parte da un ballo che, a detta del coreografo, è stato modificato in maniera eccessiva dalla Brandi. “Mi meravigli te che dovevi essere veloce“, sono le parole di Fabrizio.

Immediata la replica piccata di Matilde Brandi. “Io c’ho il mio modo. Io non ho cambiato la coreografia, io l’ho personalizzata. No non è anni ’90, è il mio stile“, ha dichiarato.

Matilde Brandi contro il coreografo Fabrizio Mainini.

È anni ‘90 o no?#NeVedremoDelleBelle https://t.co/kpo8hoUc3V — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 22, 2025

Matilde ha poi definito la coreografia ideata da Mainini “andata e riandata“. “Fabrizio, l’ho fatto a mio modo. Poi ti può piacere o non piacere ma io l’ho fatto a mio modo. Se tu ci cazzi è giusto, ma io ti rispondo“, ha concluso. Una partenza frizzante per il programma condotto da Carlo Conti.

Poco prima sono state mostrate alcune “scaramucce” nel dietro le quinte tra Valeria Marini e Pamela Prati. “Sono diventata la sua ossessione, lei era gelosissima di me“, sono le parole di Valeria.