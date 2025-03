Amici 24, Nicolò batte Jacopo

Nel corso della prima puntata del serale di Amici 24 è andata in scena una prima sfida tra due dei talenti più apprezzati nel canto: Nicolò e Jacopo Sol. Il primo fa parte della squadra di Anna Pettinelli sin dal primissimo giorno. Jacopo è invece entrato a far parte del programma a dicembre, quando il suo prof Rudy Zerbi ha deciso di farlo entrare al posto di Ilan.

Per la prima volta i due allievi si scontrano faccia a faccia sul palco. L’occasione è stata fornita da Zerbi che ha lanciato un guanto di sfida al cantante del team Petti Letti sull’interpretazione.

“Caro Nicolò, canti molto bene ma ti ho anche detto che non basta per emergere in un mondo che è pieno di belle voci. Ho sempre visto grandi performance vocali ma poche emozioni. A differenza tua Jacopo riesce a emozionare e a rendere tutto credibile. A me interessa solo la capacità di interpretare che tu non hai“, scrive Zerbi nella lettera che accompagna il guanto di sfida.

Parole che hanno scatenato la piccata reazione della Pettinelli. “Parole al vento, mio caro Rudy. Se tu non lo capisci io credo che non ci possano essere parole che ti convincano“, è la pronta risposta di Anna. I due allievi sono chiamati a sfidarsi sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.

A conquistare il punto è stato alla fine Nicolò, che ha convinto la giuria con una performance molto intensa piano e voce. A votare per lui sono stati sia Amadeus che Cristiano Malgioglio.