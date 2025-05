Non si placano i rumor sulla vita privata di Stefano De Martino, pizzicato nuovamente in compagnia di una sua nota ex storica fiamma. Ecco di chi si tratta.

Stefano De Martino paparazzato con l’ex

Affari Tuoi con Stefano De Martino continua a registrare risultati pazzeschi e questo non può che fare bene all’azienda. Di tanto in tanto però il conduttore si concede del relax e stavolta a pizzicarlo il settimanale Chi, che l’ha beccato in dolce compagnia.

Come riportato dal servizio di Valerio Palmieri, Stefano De Martino è stato paparazzato in barca, insieme ad alcuni amici. Tra loro presenti anche l’ex Gilda Ambrosio e non solo, come citato dalla rivista. In un trafiletto il giornale ha precisato: “In queste immagini esclusive lo vediamo in barca con la sua comitiva di amici. Comitiva della quale fanno parte due donne: la sua ex Gilda Ambrosio e la sua migliore amica”.

I pi maliziosi pensano probabilmente a un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, ma a quanto pare non è propriamente così, anzi. Certo è che questo non basta di certo a spegnere i chiacchiericci e lasciare intendere che tra i due possa esserci qualcosa di più, dopo diverso tempo. Ma non ci sono prove tangibili che possano confermare queste supposizioni.

Il conduttore infatti ha sempre mantenuto ottimi rapporti con le sue ex, che si tratti della stessa Gilda, così come stato per Emma. Entrambe Stefano De Martino le considera come sorelle oggi, ma non vi è alcun tipo di coinvolgimento sentimentale e c’è solo dell’affetto come avviene tra amici.

Sulla sua vita privata peraltro Stefano De Martino non si è mai sbilanciato troppo e si è sempre professato single. Anche se la rivista ha spiegato:

“I flirt li tiene nascosti, le amicizie le coltiva in pubblico. A meno che proprio non perda la testa. Ha un passato sentimentale importante, la storia d’amore con Belen e, prima ancora, quella con Emma lo hanno fatto finire sulle copertine dei giornali”.

C’è da dire che per primo giorni fa il giornalista Gabriele Parpiglia aveva fatto cenno proprio a questa vicinanza tra De Martino e Gilda Ambrosio, parlando di “presenza fissa” nella vita del presentatore di Rai 1.

Chissà, magari un giorno Stefano De Martino troverà la persona giusta e deciderà di raccontarlo non solo ai più fidati ma anche alle riviste di gossip. Per adesso preferisce mantenere questo lato della sua vita privato, a prescindere o meno da una possibile compagna.