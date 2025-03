Durante la puntata di Amici 24 gli imprevisti possono essere sempre dietro l’angolo, come successo questa sera a Raffaella che, durante il ballo con Mattia, è scivolata. Nonostante il piccolo imprevisto, ha proseguito l’esibizione ed Elena è parsa molto felice di questo, da riservarle complimenti.

Amici 24, Raffaella scivola durante il ballo

Il sabato di Canale 5 è costellato sempre di tante emozioni quando c’è Maria De Filippi e, in particolare Amici 24! Questa sera nel corso della seconda attesissima puntata del talent show Raffaella ha dovuto fare i conti non solo una una dura critica da parte della maestra Alessandra Celentano, ma anche di una scivolata. Ecco cosa è successo.

Ebbene sì, è uno dei rischi del mestiere che possono certamente verificarsi nel corso di una performance. E i ballerini di questo ne sono di sicuro consapevoli, ma non si fanno di certo intimorire. Ad Amici 24 questa sera Raffaella si è ritrovata a doversi esibire in un passo a due con Mattia. Ma proprio durante la performance forse perché ha messo male il piede o forse in quel punto del pavimento la scarpa è andata via più velocemente, che ha provocato una scivolata da parte dell’allieva.

Fortunatamente Raffaella di Amici 24 non si è fatta nulla e da professionista qual è si è immediatamente rialzata e portato a casa l’esibizione. Un’altra persona si sarebbe potuta far prendere dal panico o magari agitarsi e non riuscire più ad andare avanti, ma per lei è stato diverso.

Elena D’Amario ci ha tenuto a sottolineare proprio questo aspetto non appena le è stata data la parola ad Amici 24: “Sei stata bravissima. Caduta e rialzata, sei stata bravissima. Hai saputo gestire questa cosa”, ha detto la giudice contenta per la reazione avuta.

“Era da tanto che non cadevo, ma sto bene”, ha detto poi Raffaella per rassicurare Maria De Filippi.

E di questo bisogna darle ampio merito, non trovate?