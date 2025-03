Stasera un solo allievo ha lasciato la scuola di Amici 24. Chi è l’eliminato di questa seconda puntata? Scopriamolo insieme!

L’eliminato della seconda puntata di Amici 24

Questa sera su Canale 5 la seconda puntata del Serale di Amici 24. Chi è stato eliminato? Sappiamo che sono ben due gli allievi ad aver lasciato la scuola. Ecco tutti i dettagli svelati in anteprima dalle anticipazioni di SuperGuida TV e Amici News.

Tutto è cominciato come al solito con la prima manche, che ha portato sul ring i team formati da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Una gara molto interessante che ha visto uscire vittoriosi per primi. A questo punto la scelta più difficile da parte dei prof di Amici 24. Coloro che hanno portato a casa il punto infatti hanno dovuto scegliere chi mandare al primo ballottaggio della serata. Ad avere la peggio: Francesco, Senza Cri e Luk3.

Così si è svolta la sfida e il primo a salvarsi è stato Francesco. Sono rimasti fuori Senza Cri e Luk3. Così dopo ulteriori esibizioni abbiamo scoperto che il primo allievo eliminato provvisoriamente è stato Luk3.

In seguito che dopo una prima manche la gara ad Amici 24 è proseguita con la seconda partita, durante la quale si sono sfidate le squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Ancora una volta queste ultime hanno avuto la meglio. A finire a rischio Alessia, Chiara e Chiamamifaro. Chi non è stato salvato poi dai giudici? Le prime due si sono salvate e Chiamamifaro è finita in panchina.

Nel corso dell’ultima manche invece si sono sfidate nuovamente le stesse squadra, con la gara che si è conclusa a favore degli Zerbi-Cele. Per questo motivo quindi TrigNo, Nicolò e Raffaella sono andati al ballottaggio, ma a giocarsi la permanenza nella scuola dopo un primo salvataggio sono rimasti TrigNo e Raffaella. La ballerina è risultata l’eliminata provvisoria.

Chi ha lasciato la scuola

Così al ballottaggio sono finiti Luk3, Chiamamifaro e Raffaella. La cantante è stata risparmiata dalla giuria.

Solo una volta tornati in casetta Luk3 e Raffaella hanno scoperto il loro destino. Chi è stato eliminato dalla scuola di Amici 24? A lasciare la scuola è Raffaella. Prima di andare via, però, ha avuto modo di chiarire con Alessia. Quest’ultima infatti nonostante si sia trovata spesso contro di lei a causa di Luk3 (e non solo per la stessa disciplina), ha speso parole di stima.

Spinta dalla conduttrice di Amici 24, Alessia ha voluto fare i complimenti a Raffaella. E si sono lasciate anche con la promessa di seguirsi sui social.

A lei il nostro in bocca al lupo.