La seconda puntata de L’Isola dei Famosi ha già visto un confronto con Grande Fratello e The Couple. L’appuntamento condotto da Veronica Gentili infatti ha fatto meglio sia di Alfonso Signorini che di Ilary Blasi!

L’Isola supera GF e The Couple

Su Canale 5 eccezionalmente di lunedì (per via della finale di Coppa Italia) è andata in onda la nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Un appuntamento che ha appassionato, come già raccontato in un precedente articolo e rivelato da Davide Maggio, 2.049.000 spettatori con il 17,5% di share.

Un risultato minore rispetto alla prima puntata di mercoledì scorso, ma al contempo incoraggiante per i prossimi episodi viste le dinamiche che si stanno via via creando. C’è da dire peraltro che L’Isola dei Famosi, a differenza del Grande Fratello in quanto a share ha sicuramente fatto meglio durante la sua seconda puntata.

Facendo un passo indietro infatti il Grande Fratello in questa edizione ha avuto la meglio in telespettatori con 2.091.000, ma meno in share per l’appunto. Il programma di Alfonso Signorini infatti non è andato oltre il 17,1% di share. Quindi questo è sicuramente un primo risultato incoraggiante per Veronica Gentili e la sua Isola dei Famosi.

I naufraghi peraltro pare abbiano ottenuto risultati migliori anche rispetto a The Couple. La seconda puntata del reality game condotto da Ilary Blasi (chiuso in anticipo per giunta) durante la sua seconda puntata ha registrato il 13% di share e 1,5 milioni di spettatori.

Dati sicuramente significativi per Mediaset e per la stessa Veronica Gentili che ha accettato la sfida di condurre il suo primo reality televisivo a Mediaset come L’Isola dei Famosi. Questa esperienza però potrebbe riservare ancora delle sorprese, viste le recenti dinamiche che si sono accese in Honduras e hanno attirato l’attenzione dei telespettatori.

Quindi ora L’Isola dei Famosi come unico reality attualmente in onda su Canale 5 può risollevare la situazione in quanto ad ascolti e tornare a riprendersi qualche punto perso nei precedenti programmi.