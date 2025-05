Like voluto o involontario? L’ultima mossa social da parte di Luk3 non sfugge agli utenti del web. Il “mi piace” dell’ex allievo di Amici 24 in tanti l’hanno interpretato come una frecciatina.

Il like di Luk3

Qualsiasi movimento social dei ragazzi di Amici 24, così come dei volti noti del mondo dello spettacolo, è sotto l’occhio del ciclone da parte degli utenti del web. Lo abbiamo visto con una risposta piccata di Senza Cri, e volete sia sfuggita l’ultima mossa social da parte di Luk3? Ovvio che no!

Il cantante, allievo voluto fortemente da Lorella Cuccarini, è uscito dal programma e si è subito messo al lavoro con la musica. Una delle sue ultime hit è Bianca-Prada, già amatissima e canticchiata sulle varie piattaforme online. In queste ore Luk3 su TikTok ha condiviso un video in compagnia di Jacopo Sol, anche lui tra gli eliminati di Amici 24.

Proprio Jacopo ha accompagnato con la chitarra Luk3, mentre quest’ultimo intonava il suo pezzo.

Valanga di commenti sono sopraggiunti poco dopo al filmato pubblicato da Luk3 sul suo account e anche la presenza di Jacopo Sol è stata molto apprezzata. Qualcuno però non ha mancato di fare una frecciatina: “C’è chi è ancora dentro e chi è fuori e fa più stream di tutti”.

A queste parole è arrivato il like di Luk3. Credendo nella buona fede dell’ex allievo di Amici 24 sicuramente il suo “mi piace” potrebbe arrivare al complimento ricevuto legato al fatto che, nonostante l’eliminazione, sia ancora tra i più apprezzati di questa edizione del talent show.

Qualcun altro però ci ha visto una frecciata a chi è ancora dentro la scuola tra i cantanti arrivati in finale ad Amici 24. Ma su questo ovviamente è solo una delle ipotesi emerse dal web, di cui Luk3 non ha mai fatto parola anche per non alimentare pettegolezzi ulteriori.