Quante emozioni nel talent show di Canale 5! Nel corso della prima puntata del Serale di Amici 24, dopo la sua eliminazione la ballerina Asia De Figlio ha ricevuto una proposta di lavoro importantissima da Maria De Filippi.

Asia riceve una proposta ad Amici 24

Il Serale di Amici 24 andrà in onda da domani sera su Canale 5, ma sono emerse già le anticipazioni gentilmente riportate da SuperGuida TV e Amici News. Dal ritorno di Francesca Tocca alle prime discussioni tra insegnanti e giudici. Ma c’è stato un altro momento che ha coinvolto la ballerina Asia De Figlio.

Grazie a una sfida contro la titolare Giorgia Conti, ha preso il posto nella scuola più famosa d’Italia entrando così a far parte del team di Emanuel Lo. Di conseguenza durante il Serale di Amici 24 Asia l’abbiamo vista nella squadra dei CuccaLo. Purtroppo, sebbene sia stata tra i primissimi allievi a conquistare la maglia oro, Asia ha dovuto dire addio al talent show.

La danzatrice infatti è stata eliminata ufficialmente durante la prima manche. Come svelato dalle anticipazioni di Amici 24 infatti la giovane ballerina è finita al ballottaggio con Francesco e Luk3.

A salvarsi subito ad Amici 24 è stato Francesco. Così gli altri due hanno dovuto continuare a esibirsi. La danzatrice si è esibita sulle note de La Noia di Angelina Mango, mentre lui ha cantato il suo pezzo Parigi in motorino e la cover Meraviglioso amore mio. Purtroppo dopo questa sfida con Luk3, Asia ha lasciato la scuola ufficialmente.

Ma le sorprese non sono finite. In maniera del tutto inaspettata, infatti Asia ha ricevuto una proposta importantissima. Maria De Filippi ha concesso alla ballerina di prendere parte per qualche puntata del Serale di Amici 24 al corpo di ballo. Una scelta che ovviamente sarà poi discussa con il direttore artistico Stéphane Jarny, il quale però molto probabilmente sarà più che favorevole di accoglierla.

Se così fosse dunque per Asia si aprirà un nuovo capitolo ad Amici 24, non più come allieva, ma come professionista! E a voi piacerebbe vederla ancora in queste vesti?