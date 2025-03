Durante la prima puntata del Serale di Amici 24 tra i professionisti ha fatto il suo ritorno Francesca Tocca. La ballerina professionista per un po’ era stata lontana dal talent.

Il ritorno di Francesca Tocca ad Amici 24

Meno uno e ci siamo! Domani 22 marzo su Canale 5 assisteremo alla prima puntata del Serale di Amici 24. Intanto SuperGuida TV e Amici News hanno già svelato i primi spoiler e chi è stato eliminato, oltre a tutte le dinamiche che si verificano in questo contesto. E non è mancato un gradito ritorno: quello di Francesca Tocca!

LEGGI ANCHE: Dandy abbandona Amici 24 ad un passo dal serale (VIDEO)

Durante tutta la fase del pomeridiano in tanti hanno sentito la mancanza della ballerina professionista e spesso e volentieri si sono domandati i motivi di questa scelta. A Verissimo in un’intervista del 18 novembre 2024, Francesca Tocca ha confidato che per quanto si trovasse benissimo ha dovuto fare una scelta e quindi cambiare e occuparsi di altro. Così ha seguito ciò che in quel momento le dicevano testa e cuore.

Ciò ha permesso a Francesca Tocca di poter stare più vicina alla sua famiglia e trascorrere maggior tempo con la figlia Jasmine. Proprio quest’ultima, come per sua stessa ammissione, non era affatto d’accordo con la scelta di lasciare Amici, così come non lo erano nemmeno i suoi genitori.

Francesca Tocca però per un pò ha preferito fermarsi e ieri durante la registrazione del Serale di Amici 24 abbiamo scoperto che ha fatto la sua comparsa nel talent tra i suoi colleghi. Un gradito ritorno da parte della ballerina che è stato ben accolto da tutti.

Si tratta certamente di una professionista di altissimo livello che, in questi anni di carriera, ha saputo farsi apprezzare per il suo grande talento. Dunque non ci resta che dire: bentornata Francesca!